國民黨花蓮黨部決議縣長人選全民調 何啟聖未列入

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）國民黨花蓮縣黨部今天決議，下屆縣長提名人選採全民調決定，包括已表態的吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝；資深媒體人何啟聖雖表態爭取提名，因黨籍及戶籍都不在花蓮，未列入。

中國國民黨花蓮縣黨部今天舉行全縣委員會議，討論下屆花蓮縣長提名機制，游淑貞及葉耀輝於會中報告從政實績及參選理念，出席39名委員決議將以全民調決定人選。

國民黨花蓮縣黨部表示，會中尚未討論出全民調日期，會盡快決定，屆時人選出爐後，再呈報給黨中央，由黨中央做成最後決定。

現任張亞中辦公室主任的資深媒體人何啟聖，日前於臉書宣布將投入國民黨花蓮縣長初選，還喊話縣黨部，初選應納入有意重回藍營、卻被排斥的花蓮縣議長張峻。

國民黨花蓮縣黨部說明，何啟聖黨籍跟戶籍都不在花蓮，未列入討論名單內。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，依「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，黨籍、黨權及資歷等資格符合，且向黨部確定參選意願者，就是葉耀輝及游淑貞，因此最終決議讓2人參加全民調，選出黨內最強人選，贏得勝選。

盧新榮說，全民調的方式及舉行時間，會盡快開會決定，經報請黨中央核准後進行。（編輯：林恕暉）1150108