國民黨若2028勝選 武統威脅減緩

2027武統說近日引發討論，不過路透專欄文章指出，對台灣和西方來說，目前對2027年的擔憂似乎正在緩解。儘管北京繼續增加對台軍事壓力，但密切關注台灣局勢人士表示，短期內大陸的戰略規畫者似乎更關注2028年台灣以及美國選舉。

路透28日刊出其專欄作家艾普斯（Peter Apps）評論文章指出，某種程度要歸功10月國民黨新任黨主席鄭麗文的當選，帶有更親近大陸的立場，更認為如果國民黨在2028年台灣選舉中戰勝目前執政民進黨的話，可能會為大陸一直聲稱的「和平統一」打開大門。

廣告 廣告

該文認為，這讓北京有幾年時間為未來的對抗做好準備。同時2028年美國大選可能會產生像范斯這樣更加孤立主義的總統，從而讓大陸在台灣和更廣泛的太平洋地區擁有更大的行動自由。

賴清德總統29日出席「2025總統與青年論壇」，也被青年學子問到「中國會打來嗎？」賴清德表示，「我的做法是，勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，國際社會都講，中國在2027年以前要做好攻台的準備，「不管他們有沒有動手，都要做好準備」。

與此同時，外媒也在討論川普的「棄台論」。美國《外交事務》28日刊文指，川普將美台關係比作一種交易性的「保險政策」，台北向華盛頓支付保護費，並公開質疑美國軍隊是否有能力保衛台灣免受大陸攻擊，導致台灣民眾對美國的信心暴跌。

今年夏天，川普政府推遲對台的大規模武器運輸，並禁止台灣總統賴清德前往其他國家的中停美國，這都是為了避免危及與北京的貿易談判，川普很可能在未來幾個月繼續削減對台灣的支持。

文中指，川普承諾明年4月在大陸與習近平會晤，若川普真心想推進美國利益，應該利用下次會晤畫清界線。因為北京大幅削減其工業產能過剩和向全球市場傾銷商品、停止竊取美國知識產權，並停止對台灣、菲律賓和其他鄰國的軍事威脅等，大陸試圖取代美國的核心。