國民黨著手草擬2026縣市長提名辦法 「藍白合」是提名四樣態之一

台北市長蔣萬安明年將爭取連任，可望獲國民黨首波提名。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，民進黨已完成新北與台中在內5縣市提名，國民黨卻才剛改選主席。國民黨黨務人士表示，已著手研修2026縣市長提名辦法，待經中常會通過後就會啟動各縣市提名作業。目前粗估最快11月中下旬啟動。

國民黨黨務人士表示，2026縣市長提名辦法會以2018年提名辦法為參考藍本，目前評估，提名將有4種樣態：

第一種樣態為現任黨籍縣市長爭取連任縣市（基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣）。黨務人士表示，這6縣市原則上只要縣市長提名辦法通過後，就會逕予提名爭取連任。

第二種樣態則為非連任縣市，但僅一人爭取提名，提名作業也會相對單純。但2018年提名過程，針對其中艱困與非艱困選區，提名節奏仍會因不同縣市有所差別。

第三種樣態則為非連任縣市，但多人爭取提名。黨務人士表示，屆時提名小組會個別了解各參選人想法，再依各縣市不同狀態，找一個各自最好方式（如台中模式的協調式民調或直接初選），提名最強人選參選。

第四種樣態則是牽涉藍白合縣市。黨務人士說，這部分要等雙方提名制度確定，並做出需整合縣市盤點後，再展開協商尋求整合模式。黨務人士表示，「大戰略就是不讓民進黨提名人當選」，重點是選贏，屆時看誰的人選好就推誰。

黨務人士指出，2018年縣市長選舉提名時，雖還沒有藍白合問題，但當時已有艱困選區是否禮讓情形（如當年台南市否禮讓的前台中市副市長陳子敬參選），所以縣市長選舉提名尋求在野整合，過去並不是沒有經驗。

2017年12月20日國民黨完成2018年縣市長選舉首波提名，包含當時爭取連任的南投縣、苗栗縣、連江縣與初選結束的彰化縣等縣長候選人。

黨務人士說，目前組發會也已參考2018年提名辦法，著手修訂2026縣市長提名特別辦法，之後經內部討論拍板，就會送中常會審議，只要中常會一通過，馬上就依據每個縣市狀況，分梯次啟動2026縣市長提名作業。

