年底全國縣市長大選將至，各黨皆緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。以新北選情為例，《美麗島電子報》董事長吳子嘉特別提到，綠營候選人蘇巧慧的民調持續上升、反觀藍營，連潛在熱門人選、北市副市長李四川，都不確定自己何時要被黨提名。

根據《美麗島電子報》民調，在藍營推李四川、綠營推蘇巧慧、白營推黃國昌，3人同場競爭的情況下，目前支持率分別34.2%、32.7%、15.4%。蘇巧慧只輸1.5%，且近期民調還持續與李拉近，因為國民黨遲遲未完成徵召程序，但蘇很早就得到黨提名，已開始勤跑地方、拉攏各方勢力支持。對此，吳子嘉分析，蘇巧慧的民調之所以開始有斬獲，最主要原因就是「換屆」，選民容易有「嘗鮮」的想法；不像上次新北市長侯友宜能大勝，一部分原因是他有連任優勢。

所以吳子嘉直言，「依我的看法，國民黨有可能輸掉新北」，而民眾黨主席黃國昌將成為主因。他大膽預告，倘若黃國昌打死不退、「一直跟你搞搞搞」，李四川的民調很可能會逐漸滑落至第二名。此外，藍營內部整合也面臨很大問題，吳子嘉點出，國民黨主席鄭麗文近日突然宣稱，新北市長提名不用經過初選、將直接徵召、並設定農曆年前決定；但從侯友宜後續的反應來看，此舉似乎造成黨內氣氛不是很理想。

台北市副市長李四川。（圖／民視新聞資料照）

吳子嘉質疑，鄭麗文在尚未充分溝通的情況下，就拋出這樣的想法，直接說出就是要徵召李四川。但他宣稱，自己向李四川詢問了這件事，對方竟然回覆「沒有人跟我講啊！沒有人說農曆前就要提名」，因此這讓吳子嘉認為，整個黨部的管理似乎都有點問題、鄭主席也還有濃厚的網紅味，「想說什麼就說什麼」。他擔憂地表示，黨內一些比較年長的首長，就會不太習慣鄭的風格。

不僅如此，吳子嘉還說，鄭麗文之前還提及「大選的時候不太需要侯市長幫忙」，雖然這句話本身沒有錯誤、市長必須遵守行政中立，但直接講出來相當得罪人。因此，他不禁直呼說：「我覺得黨主席還是小心一點比較好啦！發言最好還是靠背稿比較理想，不然一講話就得罪了」。吳子嘉更警告，若侯友宜最後不願擔任李四川的競選團隊主委，那後者可能就會選得很辛苦。

他進一步警示，眼見蘇巧慧已開始急起直追，若黃國昌仍堅持攪局，李四川可能很快就會掉到第二；如此一來，就會徹底失去氣勢。吳子嘉說，選舉的最大技巧，就是要想辦法，持續拿到領先位置，因為從後追趕者會非常辛苦；例如2024年總統大選，總統賴清德就是從第一天開始，一路領先到最後、沒有落後過，反觀民眾黨前主席柯文哲，一直落後、從未領先過，最後只能落選。

或是這次民進黨的台南初選，吳子嘉也說，如果再給綠委林俊憲兩個月，或許他就能逆轉勝、擊敗另一綠委陳亭妃；但林也是從大幅落後一路苦追，最終只能敗給時間不夠。因此他強調，只要國民黨無法完全壓縮黃國昌的選票，李四川必然掉到第二名，如此一來新北是真的會輸掉的。

原文出處：快新聞／國民黨被鄭麗文害慘？媒體人預言「新北真的會輸掉」 理由全說了

