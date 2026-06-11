國民黨被鄭麗文搞成中共「兒子黨」？范世平揭終局

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文赴美訪問，各界持續關注。台師大東亞學系教授范世平10日說，鄭麗文不在乎年底縣市長選舉，如果選得不好也不會下台，因為黨內已被鄭掌控，沒人敢逼宮；他也分析，鄭超越歷任主席，讓國民黨淪為中共的「兒子黨」，而鄭2028年落選、藍營立院席次大減，恐怕大勢底定。

范世平：國民黨已經成為中共的「兒子黨」

范世平發文表示，鄭麗文在餐會中稱，要信任習近平，必須取得習毫無保留的誠意及善意，表達願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，自己到美國才有不一樣的意義。由此可見，鄭認為這次訪美要能成功與有意義，就是要相信習，「這是什麼邏輯我實在不懂」。

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范世平提到，國民黨在1949年來台，蔣介石擔任總裁與蔣經國擔任主席，與中共都是敵對關係；李登輝在1988年接任，國共關係雖有改善但到1994年仍處對立；連戰在2000年接任黨主席，2005年國共展開交流，但連與胡錦濤的地位對等；吳伯雄在2007年接任後亦然。

范世平說，馬英九在2009年當選主席，但因總統身分無法赴中，多由吳伯雄代表，但與胡也是平起平坐；朱立倫於2015年當選，曾去北京見習近平，沒卑躬屈膝；親中派的洪秀柱在2016年當選，去見了習，也是腰桿打直；吳敦義在2017年當選、江啟臣在2020年、朱在2021年，此時中國暫停「國共論壇」，也沒看到幾人為了要見習一面而委曲求全。

范世平也說，鄭麗文真是超越了歷任主席，讓國民黨成為中共的「兒子黨」，可悲的是，國民黨內上上下下竟然沒有一個人批評鄭，年輕世代噤若寒蟬，甚至還幫鄭辯解，可見中國在國民黨內的影響力多大，也證明國民黨高層與中國的千絲萬縷關係，而這正是鄭有恃無恐的地方，有了習近平加持，鄭有恃無恐，也看穿了國民黨的犬儒文化與醬缸文化。

國民黨的未來？范世平：中國根本不在乎

對於年底縣市長選舉，范世平直言，鄭麗文根本不在乎，如果選得不好，甚至丟了新北市，也不會下台，因為黨內已被鄭掌控，沒人有膽子逼宮。習近平在2012年底剛上任中共中央總書記，並於內部講話中評論1991年底的蘇聯解體與蘇共垮台時，感嘆偌大一個黨最後竟無一人出來抗爭，因而說出「竟無一人是男兒」，國民黨如今正是如此，大家明知鄭的言論有問題，卻只能眼睜睜的看著這個黨衰敗下去。

范世平認為，中國已經認定國民黨派誰出來選2028年的總統都會輸，與其找一個不敢講支持「九二共識」與「我是中國人」的盧秀燕、不敢講台灣應退出美國「第一島鏈」與「兩岸同屬一中」的韓國瑜，乾脆找一個敢講、敢歌頌習近平的鄭麗文，反正這場選戰對中國來說就是破罐破摔，既然國民黨贏不了就大鬧一場，發揮主導性與主動性的推動反獨促統運動。

范世平強調，國民黨的未來根本不是中國在乎的，鄭麗文在2028年落選、國民黨在立院席次大減，恐怕大勢底定，如今鄭還是在配合中國的演出、共同威嚇台灣，真是可悲。

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