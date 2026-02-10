國民黨要恢復兩岸和平架構 蕭旭岑：親美、和陸、友日路線不變
針對國民黨主席鄭麗文近日所拋出的兩岸和平框架，國民黨副主席蕭旭岑今（10日）說，這是一個概念，國民黨只是要恢復過去的兩岸和平架構。他也強調，國民黨跟美國、日本的關係維持得很好，「親美、和陸、友日」的路線絕對沒有改變。
蕭旭岑今說，國民黨2028年若能執政，台灣跟大陸交流往來會更加直接、暢通，到時兩岸的和平繁榮遠景可期，相信這是未來台灣所有民眾希望的方向。而鄭麗文提的兩岸和平框架是一個概念，不是協議或是具體文字。
蕭旭岑說明，若兩岸能重新恢復對話交流，並有互信基礎，就沒有國家認為台海會發生戰爭。而兩岸在共榮的政治基礎下，堅持九二共識、反對台獨，形成一個「和平網」，現在就是往這個方向在走。
蕭旭岑表示，事實上，從前主席連戰訪陸，到馬英九執政8年，國民黨都在維持兩岸和平框架，只是民進黨現在拒絕兩岸往來，用各種行政手段迫害陸配、阻止大陸觀光客來台，損害和平架構，而國民黨只是要恢復這樣的架構。
另外，針對日本首相高市早苗帶領自民黨在眾院選舉拿下壓倒性勝利，國民黨立委王鴻薇表示，這樣的走向在中美角力的脈絡下，美國顯然佔了上風；國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。
對此，蕭旭岑說，日本大選結果傳達出民眾深切關切高市早苗所提出的經濟改革措施，因此吸引投票；而台灣的年底選舉，大家重視的還是民生經濟。
蕭旭岑表示，不管是觀光旅遊，乃至於產業重新復甦，要重新找到產業出路，這對台灣民眾是很重要的點。如果把日本大選簡單解讀成親中或親美，可能無法涵蓋所有面向，兩岸關係不同於其他國家與大陸的關係，主流民意皆希望兩岸和平溝通、要交流。
至於資深媒體人陳敏鳳稱，黨內不滿黨中央路線，支持者也擔憂「親美、友日、和中」的路線，接下來恐有退黨潮。對此，蕭旭岑直言這是「假消息」。
蕭旭岑表示，鄭麗文上任黨主席後，新入黨的有近萬人，怎麼會有退黨潮？可能要進一步核實。他也強調，國民黨的路線符合台灣主流民意，跟美國、日本的關係維持得很好，「親美、和陸、友日」的路線絕對沒有改變。
