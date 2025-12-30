國民黨要求依法為軍人加薪 鍾佳濱：只有傭兵才看酬勞去打仗

115年度中央總預算案陷入僵局，國民黨立院黨團書記長羅智強昨提出三項條件，要求行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障及執行停砍年金，就將立刻審查總預算。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日回應，軍隊保衛國家的能力取決於軍人素質與武器是否精良，而非薪資高低，強調只有僱傭兵才會看著酬勞去打仗。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／資料照）

鍾佳濱表示，從前總統蔡英文到現任總統賴清德都相當重視國軍，國防部長顧立雄更被外界笑稱為「福利熊」，顯示政府對國軍待遇的重視程度。他重申，軍隊能否有效保衛國家，關鍵在於軍人本身以及武器裝備的精良程度，而非單純依賴薪資待遇，只有僱傭兵才會將酬勞作為作戰的主要考量。

鍾佳濱進一步說明，政府肯定國軍官兵對保衛國家的付出，也應該盡力維持並提升他們的合理待遇，但當前的核心問題並非待遇議題，而是在對岸不斷挑釁與封鎖的情況下，台灣是否擁有足夠的軍事裝備來防衛國家安全。他強調，軍人對國家負有使命，給予充足的待遇條件與精良武器，讓他們能對外部威脅做出適度回應，才是當務之急。

鍾佳濱直指「只有雇傭兵才看酬勞打仗」。（資料圖／中天新聞）

鍾佳濱呼籲在野黨，在今日程序委員會中不要再阻擋軍購預算與國防預算的審查。針對中共軍演議題，鍾佳濱指出，正常國家進行軍事演習是必要的，但中共的軍演卻經常非常臨時，違反國際民航組織的期待，因為民航班機都有固定班次，只要事先公告排定的軍演時間，船隻與飛機就能避開該區域。

鍾佳濱表示，任何國家從事軍演以強化國防安全都是必要的，但針對性地對其他國家或地區採取圍繞式、封鎖式的軍演，且突然發布消息，不僅讓其企圖昭然若揭，也讓國際社會感受到這個國家相當不友善且不尊重他人，這樣的武力行為不會獲得國際支持。

