國民黨要求賴清德「即問即答」 民進黨斥作秀：遵守憲法很難嗎？

總統賴清德提出能夠親自前往立法院說明軍事特別預算，在野黨卻要求採取「即問即答」，民進黨發言人吳崢今（2）日對此批評，總統已以最大誠意示意向國會報告軍購預算，但在野黨依舊堅持違憲的質詢形式，彷彿只想爭取政治表演時間，口口聲聲支持國防，實際作為卻屢屢阻撓，把國防安全當成政治攻防工具。

吳崢表示，去年藍白推動的「國會擴權法案」要求總統國情報告採「一問一答」，早已被憲法法庭明確宣告違憲，如今在野黨卻再度提出相同要求，「遵守憲法有這麼難嗎？」賴清德主動願意為軍購特別預算到立院說明，藍白卻更關注能否藉機上演政治秀。

​吳崢進一步指出，今年6月，賴清德以國家元首身分邀請在野黨領袖聽取國安簡報，希望朝野共同面對外部局勢、維持國家穩健前行，但在野黨當時以「沒有直播」為由缺席；如今又對總統釋出的善意視而不見，把國防議題重新包裝成政治鬥爭，只在意媒體鏡頭與網路聲量，明顯是政治考量。

吳崢強調，這些行為只證明藍白雖口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，持續向國際傳遞錯誤訊息。他引用美國參議員的說法指出，在野黨正在玩一場危險的政治遊戲，不僅忽視國家與人民安全，還把國防議題當成政治操作工具。

