國民黨要求關稅談判提產業衝擊評估 卓榮泰籲國會與政院真誠合作

針對立法院國民黨團要求政院提出完整「產業衝擊影響評估報告」。行政院長卓榮泰今天回應，行政、立法兩院必須真誠合作，才能讓國家向前進。期待國會能在「正確資訊」下，與行政院對等洽談及合作。(記者涂建榮攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團對台美關稅談判結果不以為然，昨日召開記者會嚴正要求行政院，針對對美投資計畫提出完整「產業衝擊影響評估報告」。行政院長卓榮泰今天回應，行政、立法兩院必須真誠合作，才能讓國家向前進。期待國會能在「正確資訊」下，與行政院對等洽談及合作。

卓榮泰指出，關稅降到15%，對台灣產業的衝擊，經濟部有充分說明，台灣與其他國家的對美關稅有所不同，之後也會做更深入的研析。

卓榮泰談及，關於溝通，現在最重要是向人民做報告，也要跟產業界做溝通，總統、行政院長、政院秘書長及部長都會去跟產業界溝通，報告未來面臨的重要事項，並聽取產業界的意見。

卓榮泰進一步說，行政院已經印製台美關稅的小冊子，在座談會上發送給業界，之後會持續做。也希望金融機構能夠主動跟客戶詢問有無需要服務，之後會啟動這樣的服務方式，讓金融機構了解企業需要及提供金融支持。

國會溝通部分，卓榮泰則說，條約的締結需要國會的同意，這次談判過程是以國家利益、產業利益及國人健康為出發點，在國家利益上，會就這次已經進行的部分充分說明，期待國會能在「正確資訊」下，與行政院對等洽談，需要國會同意的各面向。

卓榮泰強調，行政、立法兩院必須真誠合作，才能讓國家向前進。這次的談判基礎，已經讓國人感到有點進展，產業界對這次談判也表示支持，後續的台美貿易協定會秉持這些原則，所以一定要請國會掌握「正確資訊」，雙方才能有以對等關係進行合作，這樣的合作一定能夠讓國家持續跨步向前走。

