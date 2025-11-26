國民黨要給黃國昌最後的尊嚴？ 卓冠廷驚爆：黃國昌不選新北機率升高

民進黨發言人卓冠廷。 圖：取自卓冠廷臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 關於2026年新北市長選舉，民進黨將在今(26)日正式提名立委蘇巧慧出戰，而藍白方面，則有北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人有意參選。不過，民進黨新北市議員卓冠廷表示，他所聽到消息是黃國昌不選新北市機會越來越高，而國民黨現在要留給黃國昌「最後的尊嚴」。

根據匯流新聞網公布新北市長民調，黃國昌僅16.1%，遠低於李四川39.1%、蘇巧慧35.7%；民眾黨團主任陳智菡則反駁，之前柯文哲競選總統時，新北市長侯友宜滿意度很高，但後來很快就被柯文哲「黃金交叉」。

卓冠廷在民視政論節目《台灣向前行》中指出，根據他私下聽到的消息，黃國昌不選新北市的機率越來越高，現在國民黨在給黃國昌留「最後的尊嚴」，因為不論是媒體的民調，或者李四川透過國民黨新北市議員林金結公布民調，均能判斷出，國民黨認為就算黃國昌來攪局，李四川還是有信心會贏。

他分析，國民黨之所以放出相關民調，就是要告訴黃國昌別想亂，「就算你黃國昌出來，我們國民黨還是會贏」。國民黨此刻在新北市，已經在處理是否要「保守提名」，來禮讓民眾黨有選上一席議員空間。

卓冠廷舉例，像是有官司纏身，形象受損的國民黨議員，就讓政二代加入民眾黨出戰，然後國民黨在該區就少提一席，這件事「現在都在談」，也都在發展當中。

他強調，民進黨的蘇巧慧在這一年的時間好好耕耘、好好努力整合，以獲得新北市民的支持，最後贏下選舉的機會還是很高。

