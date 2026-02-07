國民黨要谷立言轉達美國別被誤導 蔣萬安：支持厚植國防實力

台北市長蔣萬安出席2026台北年貨大街後華地走街，上台致詞。(記者塗建榮攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕美方關切1.25兆元軍購特別預算於立法院暫時擱置審議，國民黨今(7)日請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安說，支持厚植國防實力，但「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。」

美國議員接連關切，在野黨阻擋為期8年、新台幣1.25兆元國防特別條例。國民黨今天說，國民黨支持合理軍購預算，請美國在台協會如實向美國會轉達，莫被民進黨政府誤導，並請美國會議員敦促民進黨政府如實編列軍人加薪的預算，在野黨會立刻審查國防預算。

台北市長蔣萬安到台北地下街、後站批發商圈拜年，媒體詢問，被是否會傷害到藍營與美方關係？蔣萬安說，他之前就有表達過，支持厚植國防實力，「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。」

