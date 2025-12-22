國民黨規劃周三提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉 要刨賴清德的本命區

國民黨主席鄭麗文上任後馬不停蹄協調和布局各縣市長選舉提名，規劃於周三通過首波縣市長提名人選。（圖片來源／鄭麗文臉書）

國民黨規劃於周三通過首波縣市長提名人選，分別為立委謝龍介選台南市、柯志恩出戰高雄市、蘇清泉拚屏東縣長，而「南三部」被視為綠營是否挫敗的重要指標，對國民黨而言，雖為艱困選區，但黨內看好有扳回一城的空間。

藍營已初步完成22縣市選情盤點，初估有信心至少可以維持「平盤」的15席，並寄望在「藍白合」下，鞏固現有優勢，甚至全力搶攻。

廣告 廣告

國民黨這次提名分為三大類，首先是選情單純縣市，包括基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等縣市長，均為爭取連任，先專心施政，不急於提名而被民進黨攻擊。

除了台南市、高雄市、屏東縣「南三部」外，還有立委張嘉郡表態參選的雲林縣、台東縣議長吳秀華要競選縣長，都是提名作業單純的縣市。

分三大類提名艱困選區先行，藍白合4縣市出列

其次，則是「藍白合」主要標的縣市。包括台北市副市長李四川、民眾黨立委黃國昌都要投入的新北市，以及藍營從中央到地方都力挺連任的新竹市長高虹安。

而國民黨主席鄭麗文表態近日將協調人選的宜蘭縣，則有議長張勝德、立委吳宗憲與民眾黨縣黨部主委陳琬惠待協調。以及民眾黨立委張啓楷要投入的嘉義市。

第三類則為黨內競爭縣市，包括立委江啟臣與藍委楊瓊瓔角逐的台中市，江啟臣被地方視為市長盧秀燕的接棒人選，楊瓊瓔則強調，以盧在過年看板與她和江一起掛上，就可以看得出盧對黨內初選的（開放）態度。

國民黨立委謝龍介被藍營寄予厚望，為強攻賴清德本命區的戰將。（圖片來源／謝龍介臉書）

而彰化縣則有立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及起步較長的縣工策會總幹事洪榮章爭取。新竹縣方面，則有立委徐欣瑩、林思銘與副縣長陳見賢競爭。其他如花蓮、澎湖、金門都有兩人以上競逐。

陳以信不參選改挺謝龍介，公道伯王金平推薦柯志恩

在各縣市部分，特別是台南市和高雄市被藍營寄予「拿下即屬大勝」的厚望。

在台南市部分，謝龍介在2022年市長選舉時，拿下43.63%得票率，以4.59萬票輸給黃偉哲，當時綠營基本盤近4成9，上屆無黨籍、不藍不綠的「虧雞福來爹」林義豐得票率僅2.77%，顯示即便「藍白合」加上中間選民，恐仍難撼動總統賴清德的「本命區」。

不過，台南市歷經丹娜絲颱風市府救災不力批評，室內裝修、鞋店跨行搶當軍火商、民進黨內初選裂痕難平、光電等弊案，藍營估雖然艱困，但仍有機會。

在高雄市蹲點已久的立委柯志恩，獲「公道伯」王金平公開力挺。（圖片來源／柯志恩臉書）

而原本同樣有意爭取提名的前立委陳以信則是在鄭麗文接見後，已自即日起停止爭取提名，並會全力協助謝龍介贏得勝選，積極把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信呼籲，支持他的朋友都能完全轉化給謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

而在高雄市蹲點已久的柯志恩，因為頻頻打弊，特別是在美濃大峽谷、大樹光電案、柏油山等案件，獲得地方高度支持，同時「公道伯」王金平也公開力挺她，黨內定於一尊，而綠營初選則是「四搶一」，戰火全面升級 。

(原始連結)





更多信傳媒報導

不甩國民黨控5位大法官枉法裁判 375律師、445學者連署力挺憲法法庭

聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國

5位大法官慘了？國民黨團提告 枉法裁判最高可處7年

