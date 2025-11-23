國民黨親中不演了！竟擬修法「中配參政不受限制」 綠委火大開轟

即時中心／黃于庭報導

我國與中國互不隸屬為客觀事實，且國人不得同時於中國設籍、領有護照。花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職；然而，國民黨立院黨團近期提案，擬修改《國籍法》對中配參政限制，使其免放棄中國國籍，便可擔任民選公職，引發爭議。對此，民進黨立委陳培瑜痛斥，民進黨主張一套法律對所有人，反觀國民黨卻要「一張護照享特權」。

國民黨立委羅智強將提案修《國籍法》，欲使中配參政權不受法規限制；換言之，若只有中國籍就不算「雙重國籍」，不用放棄原國籍便可參選我國民選公職，等同於開後門享特權。

對此，陳培瑜指出，根據現行《國籍法》第20條，凡是當選民選公職，不管領有美國、日本、越南或中國籍，就任前都必須申請放棄其他國籍，並於就任1年內提證明，要是未達成就可依法解職，此規定一視同仁，沒有特別針對中配。

不過，國民黨卻想把中配單獨提出，修法明定其「不受《國籍法》規範」，陳培瑜痛批，使舉等同讓中配不用面對雙重國籍、忠誠度衝突，不僅為個案量訂做法律，更把其他新住民視為「二等新台灣人」。

陳培瑜強調，民進黨主張一套法律對所有人，反觀國民黨卻想要「一張護照享有特權」，對於新住民參政空間，台灣可以也應該討論，但前提是「不分國籍來源」，均適用相同國安與忠誠標準，而不是眼下只有政治攻防，將中配推上火線，送給中國籍「特權公職入場券」。

