國民黨親中失黨魂 高揚凱批：等同下跪投降

台北大安、文山市議員參選人高揚凱。(高揚凱臉書)

台北市議員參選人高揚凱日前接受電台專訪，針對國內政局及國民黨路線發表看法，直言國民黨正逐漸喪失過去所堅持的價值與「黨魂」，在捍衛台灣自由民主的立場上出現退縮，甚至偏離保障人民的核心初衷。相關訪談內容隨後被剪輯成短影音上傳至高揚凱臉書，迅速引發網友關注，吸引大量點閱、分享與討論。





高揚凱指出，無論政黨如何稱呼這塊土地是「中華民國」或「台灣」，最根本的責任都是守護生活在這片土地上的人民。然而他觀察到，現階段國民黨在立法院與地方基層的言論與行動，卻頻頻出現與中國大陸論調相互呼應的情況，令人憂心。

廣告 廣告





他進一步指出，地方基層尤為明顯，不少地方民意代表透過LINE群組或私下傳播方式，反覆宣揚「中國有多好」，同時唱衰台灣，並將各類社會問題歸咎於現任或前任民進黨政府，形塑單一方向的政治敘事。





對此，高揚凱直言，這類宣傳已接近對民眾的「洗腦」，並批評部分論述以「生存」為名，實際上卻將妥協包裝成理所當然。他強調，「生存不應等同於雙膝下跪投降」，台灣2300萬人民不應為了生存而放棄核心價值、主權與尊嚴。





高揚凱呼籲，各政黨應回歸守護自由民主的基本立場，否則一旦淪為特定意識形態的傳聲筒，終將失去人民的信任。該段發言透過社群平台擴散後，也引發網友廣泛共鳴與討論。