國民黨訪團抵北京 蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖

國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源率團訪中參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源今（2）日率團赴中出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，中午抵達中國北京後，下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑更指出，感謝中共中央台辦（中共國台辦）大力支持，國、共兩黨暌違將近 10 年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。國民黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和中國的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

廣告 廣告

對於外界揣測，此行恐攸關 2026 地方大選的國民黨布局。蕭旭岑則否認此行可能影響到未來國民黨選舉。蕭表示，台灣許多民調，特別是聯合報等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近 9 成，顯示這是臺灣的主流民意，國民黨內也都非常瞭解與支持。

國民黨中央也透過臉書發文表示，這次論壇與會者來自各專業領域，包括觀光、精密機械、醫療、能源、防災等產業與團體代表，是台灣目前亟需突破、也最需要理性對話與交流的關鍵面向。三天行程包含論壇交流、正式晚宴，以及參訪北京清華大學，以專業交流為核心。

國民黨也主張，中華民國憲法規定，我們跟「大陸」本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒解決。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

因應旅遊旺季 陸委會提醒：赴港澳留意當地法規禁令及可能風險

重申「大陸是親人」 蕭旭岑今出發赴中參加國共論壇