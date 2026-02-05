國民黨訪陸歸國 蕭旭岑喊更多交流：有助降低兩岸緊張情勢

國民黨副主席蕭旭岑率領國政基金會副董事長李鴻源等40名專家學者前往北京，參加睽違10年重啟的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日晚間返抵國門。蕭旭岑表示，此行成果豐碩，未來若國民黨有機會重返執政，將重啟雙向、平等、互惠的兩岸交流，為台灣產業與民生創造更多空間，也有助降低兩岸緊張情勢。

蕭旭岑於2月2日至4日帶領訪問團前往北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。訪問團4日上午獲中國全國政協主席王滬寧於人民大會堂會見，下午並前往北京清華大學參訪交流，晚間11時許搭機返台。

針對國民黨主席鄭麗文提出「應該禮尚往來、在台灣舉辦論壇」的看法，蕭旭岑在桃園機場受訪時回應，平等互惠一向是國民黨推動兩岸交流的核心原則，過去也曾邀請多位大陸重要人士來台交流，未來同樣希望能邀請大陸相關對口來台互動。他指出，在目前民進黨執政的情況下並不可能實現，若未來國民黨執政，將一定重啟雙向、平等、互惠的交流機制。

蕭旭岑提到，在李鴻源於論壇期間宣布15項共同意見後，大陸文化和旅遊部於4日稍早宣布開放上海居民赴金門、馬祖自由行。他認為這是相當正向的第一步，顯示雙方已在民生關切議題上建立共識與平台，且有助落實對兩岸百姓皆有實質幫助的政策方向，正是當前台灣社會所需要的。

蕭旭岑強調，未來國民黨智庫將在更多產業與專業領域持續與大陸加強溝通交流，不僅有助降低兩岸緊張情勢，也能展現國民黨務實、願意做實事的態度。他表示，這次交流只是第一步，重啟的是睽違10年的智庫交流平台，未來將逐步增加與對岸的互動與合作，累積互信，相信更高層的接觸將會水到渠成。

