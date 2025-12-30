國民黨設司法正義律師團 為黨工民眾提供保障與後盾

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨今天表示，將成立「司法正義律師團」，協助民眾與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。國民黨文傳會主委吳宗憲指出，第一階段有超過70位律師加入，陸續還會有其他律師加入。

國民黨今天召開記者會，吳宗憲在會中表示，面對民進黨無止境的司法迫害，國民黨不會只被動接招，將會以更實際的行動，成為大家的後盾。

吳宗憲宣布，國民黨成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過70位執業律師加入，將來陸續還會有其他律師加入。成立「司法正義律師團」是黨主席鄭麗文競選黨主席時的想法，上任後也高度關注與親自推動。

廣告 廣告

吳宗憲說，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工，都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

與會的律師葉慶元說，身為法律人在這樣的時刻，應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治；期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法行為，捍衛人民權利。

律師徐豪駿提到，看到黨工過去一年遭受打壓、受到許多訴訟的影響，他非常難過，希望黨工能得到國民黨提供的保護，他會盡力協助。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1141230