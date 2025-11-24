國民黨誰出戰2028？吳子嘉指「最後2強」：盧秀燕可能根本沒意願

台中市長盧秀燕（右）和新北市長侯友宜（中）。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍綠白布局2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨立委蘇巧慧將代表綠營出戰，國民黨則是新北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，各界也關注2028總統大選選情。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目中指稱，國民黨「這兩人」才是最後兩強。

資深媒體人黃暐瀚在臉書發文提到，吳子嘉認為「侯友宜恐再戰2028」，首先根據「可靠消息」，立法院長韓國瑜不選2028，因為他認為外省人選不贏，且台中市長盧秀燕先前不僅棄選主席，接著又因為台中非洲豬瘟事件造成重傷，可能根本沒意願參選2028。

黃暐瀚轉述吳子嘉第說法指出，台北市長蔣萬安還年輕，不需要急著2028出來，2032才是好時機，並將上方幾點整理後，吳子嘉判斷新北市長侯友宜跟國民黨主席鄭麗文才是「最後兩強」；至於涉貪遭起訴的民眾黨前主席柯文哲一審結果，將影響是否能夠再選2028，目前變數很大，還很難斷。

網友紛紛留言回應：「我也認為柯會是藍白合的最大阻力……之前把責任推給33，但柯本身就是瞧不起藍想自己當老大，以前是這樣，現在還是這樣，未來也是這樣……」、「侯友宜沒有強到可以回鍋！」、「侯跟韓、朱一樣，一旦選輸就已經出局了」、「柯還有臉選總統啊？哈！柯粉早剩沒幾個了！過氣啦～」。

