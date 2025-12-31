國民黨誰戰何欣純？黨部主委：江啟臣、楊瓊瓔1月中旬協調

楊瓊瓔(前排右2)與江啟臣(前排右5)預計1月中旬協調誰出戰台中市長。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨確定何欣純參選台中市長，她的市政辦公室也已開箱，卻連對手是誰至今都不知道，國民黨基層也很憤怒黨中央協調太慢，對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，黨中央詢間有意參選的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，1月中旬協調，若協調不成將辦初選。

國民黨台中市長參選人是誰，至今仍未確定，基層非常緊張，尤其是民進黨動作連連，總統賴清德南下台中市出席台中市信賴之友百工百業協會成立大會，高喊不但要讓何欣純當選台中市長，也要讓黨籍市議員全部當選。

何欣純還開箱市政辦公室開箱，民進黨部主委許木桂、黨團總召周永鴻等多位名議員都到場力挺，何欣純一步一步朝目標邁進，但卻不知對手是誰。

國民黨基層十分憤怒，認為黨中央協調太慢了，黨部主委蘇柏興說，黨中央徵詢兩人，同意1月中旬協調。

