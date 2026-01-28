國民黨議員喊我親中我驕傲、遠離戰火 網：快賣台灣資產廢國籍移民中國

記者李鴻典／台北報導

國民黨籍桃園市議員詹江村昨（27）發文稱自己親中，非常親非常親那一種，「我親中我驕傲，我代表1萬5千個台灣人親中；親中可以遠離戰火，遠離戰火就沒有投降選項，遠離戰火中華民國就不會消滅」，他今（28）天稱，自己表態親中遭「網暴」云云，網友則留言「問題是你親中到最後，台灣就不可能維持民主政治啊！你還不懂」。

詹江村發文稱自己親中，非常親非常親那一種。（圖／翻攝自詹江村臉書）

詹江村昨表示，當全世界都開始親中的時候，加拿大、法國、歐盟、韓國、馬來西亞、大部分的民主國家，都開始在親中，台灣為什麼不能挺起胸膛，不再跪著跟美國搖尾乞憐呢？「我親中，我不想我們的國民所得，一半以上拿去買軍火，我不希望二岸注定必須打仗，我不相信軍火能帶來和平。我要繁華富裕，安和樂利」。

詹江村今天稱，說親中結果被網暴，不得已只能開粉絲模式；他說，不懂為什麼親中會成為行走人體器官庫？有這幾年去大陸旅遊，被摘除器官的新聞嗎？不懂為什麼親中代表不能用臉書，親中代表必須去大陸住。

詹江村強調自己很簡單，「我只想開BYD，我只想用華為，我只想大陸人能來台旅遊，我只想台灣的農產品，能夠順利銷售大陸，我只想大陸軍機不要繞台」。

「我親中，非常親中那一種」詹江村稱，看到韓國總統訪華，川普也要訪華，加拿大總理，英國首相今天也訪華，高市早苗也想訪華。「我不想人民GDP一半拿去買軍購，換不了實質安全，反而更添加二岸兵凶戰危。我親中，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，因為烏克蘭相信北約會幫他打仗，因為烏克蘭不相信俄羅斯會出兵，我不想成為烏克蘭，我想要台灣繼續維持民主國家」。

網友留言「問題是你親中到最後，台灣就不可能維持民主政治啊！你還不懂」、「對岸摘器官都要年輕的，你去當然非常安全」、「趕快賣掉台灣資產廢國籍去移民中國，親中不去移民太可惜了，沒去住過就不要瞎BB了」。

詹江村反問「為什麼親中不能維持民主政治，反中就可以，你能給我說明白嗎？」、「所以有台灣的年輕人被活摘器官嗎？」、「全世界親中的國家都移民，怕大陸沒有那麼多土地」。

