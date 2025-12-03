民進黨議會黨團提出抨擊民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨議會黨團回應，人民自有智慧做出最好的選擇。（記者董秀雲攝）

▲民進黨議會黨團提出抨擊民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨議會黨團回應，人民自有智慧做出最好的選擇。（記者董秀雲攝）

針對民進黨議會黨團提出抨擊民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨議會黨團回應，民進黨更該擔心的，是人民為什麼不再信任民進黨。民進黨急著評論別人的提名，但比起關心別人在做什麼，民進黨更該擔心的是：為什麼人民不再信任民進黨？人民自有智慧做出最好的選擇。

國民黨議會黨團表示，真正的政治信心來自民意，而不是靠情緒化批評來堆砌。民進黨用力指控、貼標籤，但選民最清楚：選舉不是民進黨說誰好、誰不好，選舉是人民選擇最能為宜蘭做事的人。

廣告 廣告

國民黨議會黨團強調：宜蘭縣民理性、成熟、有判斷力。他們要的是實實在在的服務、清楚的方向、做事的人，而不是民進黨反覆上演的攻防劇本。

民進黨若真的尊重民主，就請放心把選擇還給人民；若對自己的候選人沒有信心，就該檢討，而不是急著攻擊別人。

宜蘭的未來由宜蘭人決定。縣民不是誰的籌碼，更不是民進黨可以壟斷的政治風向。選民會用選票告訴我們：誰真正能讓宜蘭更好。