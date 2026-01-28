國民黨議長斷言賈永婕不選北市長！點名「她」對蔣萬安最有威脅

即時中心／黃于庭報導

美國極限自由攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，僅用時1小時31分鐘便完成這項創舉，也讓幕後功臣之一、台北101董座賈永婕聲勢水漲船高，更有人點名她參選台北市長。不過，國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今（28）日斷言賈永婕不會參選，並指出行政院副院長鄭麗君會是現任市長蔣萬安最強勁的對手。

針對賈永婕是否可能參選，戴錫欽今日接受「POP撞新聞」，坦言「這是不可能的事情」，賈永婕上任後跨年煙火、攀爬活動的確讓人耳目一新，成功行銷台北及台灣；不過，以自己跟她的互動了解，現在最重要的事情應該是把董座當好，不敢說百分百沒機會選上，但選舉應該不會是優先選項，與她的人生規劃也有落差。

至於民進黨人選，戴錫欽表示，關稅談判結果出爐後，鄭麗君及行政院長卓榮泰參選可能性逐漸提升，他進一步分析，若民進黨想要守成，且以卓與總統兼民進黨主席賴清德交情，卓榮泰會配合要求親征，不過可能只能守住基本盤，並以政院立場闡述藍白議事杯葛，激發支持者。

要是民進黨更有企圖心拚這選舉，戴錫欽指出，鄭麗君形象確實比較溫和中性，綠營若能說服她首度參選，「我們要更加嚴陣以待」，從藍營評估看來，跟卓、鄭選是完全不同的選戰。

戴錫欽也肯定「鄭麗君比卓榮泰更強」，以台北市民喜歡的屬性，綠委王世堅是個典型，真實、講話有梗，吸引年輕人目光，對選舉有加分效果，但以自己對王世堅的了解，他選的機率應該不大，「我敢斷言他絕對不會選」。

因此，戴錫欽說，民進黨要降低蔣萬安外溢效應的話，「鄭麗君會是最好的選擇，也是對蔣萬安最有威脅的人」，她的形象以及這次關稅談判，更有機會爭取淺藍淺綠及中間選民認同，當蔣萬安要花更多心力著墨台北市長連任時，外溢效應就會遞減，對其他縣市搭台也會順勢減低，對國民黨就是衝擊。

