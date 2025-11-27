國民黨護中配參政！鍾佳濱嗆：如單一配偶樣忠誠、想例外就去別的國家

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中配參政全持續延燒，國民黨團今（27）日以過去副總統蕭美琴擔任立委時提出的修法，認為外國人歸化應為我國人民，參選與擔任公職規定應適用選罷法、公務員任用法，不應由國籍法限制。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，「不要扯兩岸一中這種屁話，擔任公職就要對國家忠誠，好比單一配偶制度，想要例外就去其他國家」。

鍾佳濱指出，目前國籍法規範的是「中華民國公職人員」，我國目前允許國人擁有雙重國籍，但對於依法行政、對國家忠誠的公務員只能有「單一國籍」，他舉例，就是單一配偶的意思，公務員必須對國家忠誠。

他接著說，任何人要從事公職，不能有中華民國以外的國籍。不要再說中華民國跟中華人民共和國同屬一中，說這種「屁話」沒有用，必須對國家忠誠、單一國籍，如同現在民法是單一配偶，要去其他國家從事其他制度請便，公務員是必須單一國籍。

「至於有沒有妨礙人民參政權？」鍾佳濱強調，連台灣土生土長的公民，一國籍法現行規定，服公職期間遭發現有第二國籍，則會被撤銷公職身份。難道從中國來的中配可以有例外與特權？這是很清楚的道理。所以，不要瞎扯什麼中配參政權，中配擁有公民身份仍能選舉、罷免、公投，但被選舉就是要單一國籍。

民進黨團書記者陳培瑜補充說，國民黨很擅長用話術欺騙公民，事實上，台灣每一個人都歡迎新台灣人加入，但不歡迎「北京代理人」。除非國民黨、民眾黨要公開說，支持開大門走小路，讓北京代理人實質坐進國會，甚至未來可能可以選總統。

她也指出，昨天陸委會副主委梁文傑說到「總統選舉罷免法」是一套額外辦法，不曉得藍白是否會想修法，讓中國國家主席習近平來台居住滿10年就可以選總統。

陳培瑜強調，相信民進黨團成員都認同保護中配參政沒問題，但不能把台灣公職系統變成北京國安系統的延伸，甚至是在台分公司，我們會持續抗議這件事情。

