國民黨讓出竹市長提名權操作「藍白合」基層憂恐遭民眾黨裂解

新竹市國民黨讓出市長提名權給無黨籍的市長高虹安爭取連任，但有意參選市長的國民黨員何志勇到現在仍持續在基層拜票，爭取選民認同。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市年底的市長選舉在國民黨主席鄭麗文與市黨部主委王志豪都對外表示，將禮讓現任已退出民眾黨的無黨籍市長高虹安爭取連任，成為「藍白合」示範提名縣市，是國民黨首度在竹市不辦黨內初選，不提名不徵召並讓出市長提名權的罕見情況。即使積極遊說國民黨辦黨內初選的清大兼任助理教授何志勇多次向黨中央喊話，黨中央至今仍未對此明示，但因高虹安仍有貪污與誣告官司未定讞，讓竹市年底市長選情充滿變數。

有意參選年底新竹市長選舉的國民黨員何志勇，擁有亮眼的學經歷，是國民黨內中生代忠貞黨員，從去年就爭取國民黨辦黨內初選，且向中央喊話，如果民眾黨承諾2028年總統選舉願意禮讓國民黨，他就退出新竹市長選舉，但此番說法未獲民眾黨或國民黨回應。何志勇像孤鳥般啟動市長選舉模式，從舉辦多場城市沙龍再到市場掃街拜票及街頭宣講，何志勇不甩黨中央與地方黨部冷處理態度，努力向市民爭取認同與曝光度，讓不少國民黨員都認為勇氣可嘉。

國民黨2022年推出市議員林耕仁參選新竹市長，但林耕仁最後被國民黨操作棄保，當時國民黨從議長許修睿到副議長余邦彥倒戈轉向支持民眾黨市長候選人高虹安，高虹安在藍白合棄保效應下，成功入主新竹市府，只是伴隨高虹安立委助理費涉貪案，歷經一審判7年4個月停職後，二審高院去年12月16日改判偽造文書罪、又復職回歸市府，如今國民黨自陷「藍白合」框架，自我閹割拱手將市長提名權讓給官司纏身停職又復職的高虹安，是國民黨在竹市地方自治史上首次不辦初選、不提名市長候選人。

從黨中央到地方，國民黨幾已確定年底市長選舉會支持無黨籍的高虹安爭取連任，但黨內與基層出現不少異音，尤其在沒有市長候選人的母雞帶領下，如何在市議員及里長選舉中與民眾黨候選人競合，恐怕後續會出現諸多矛盾與角力，國民黨讓出市長寶座後，如何穩住黨內基本盤與市議員席次，避免被民眾黨裂解，是國民黨須面臨的真正考驗。

新竹市國民黨讓出市長提名權操作「藍白合」，現任市長高虹安(左三)多次與國民黨籍議長許修睿(右二)及議員出席各種活動，營造藍白合氣氛。(記者洪美秀攝)

