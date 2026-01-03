國民黨讓高雄人失望！賴瑞隆「邁向下個黃金十年」：高雄不需要唱衰政治

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（3）日舉辦2026高雄市長初選電視政見會，賴瑞隆在結論時提到，高雄人並不是沒有給過國民黨機會，但國民黨讓高雄人失望了，高雄人也用自己的勇氣，讓全世界知道高雄對進步的執著。賴瑞隆說，自己出身平凡家庭，從國會助理到秘書、局長、參選立委，一路走來20多年，為高雄爭取6000億的預算，一步一腳印，全力以赴、建設高雄、守護高雄，「高雄，不需要唱衰的政治，高雄需要的是團結、穩健，更能凝聚市民力量的市長！」

廣告 廣告

賴瑞隆表示，前幾天中共再度無預警地軍演，但藍白兩黨仍在立法院阻擋總預算審查，使得780億的國防預算動彈不得。今天已經1月3日，中央總預算仍然沒有通過，這影響的不只是國防預算，還有高雄的建設。

賴瑞隆指出，大林蒲遷村，從蔡英文政府上任以來積極處理，當時他與市長陳菊坐在一起，時任行政院長林全代表政府，為過去5、60年重工業汙染向鄉親道歉，到今天終於有60億元可以啟動，卻因為藍白阻擋總預算，讓遷村延宕了；岡山、楠梓的排水計畫15億元，因為藍白阻擋總預算停滯；ＴPASS超過4億元、影響8.5萬通勤族，也因為總預算無法通過而無法補助。

賴瑞隆強調，台灣現在國內外情勢交迫，高雄人「心頭更加要抓乎定」。高雄人很理性，並不是沒有給過國民黨機會，但國民黨讓高雄人失望了，高雄人用自己的勇氣，讓全世界知道高雄對進步的執著。

賴瑞隆並引用廣告台詞：「心若正，天就會報路給我們走」。高雄人自己調整腳步，讓台積電落腳高雄，各項重大建設也在國際變局中發揮了角色。所以這次，民進黨不能再讓高雄人失望，要守住高雄，而他是守住高雄的最佳人選。

賴瑞隆指出，高雄是一個無限潛力、無限可能性的城市，這裡的山海河港促使交通便利，20分鐘就可以靠近港口，透過國道10號就可以走進森林，高雄，是一個兼具工作及生活品質的宜居城市。

賴瑞隆直言，高雄的發展不是「天公仔囝」，而是靠著一步一腳印勤奮努力而來，高雄花比別人多的時間和自籌款，興建捷運、環狀輕軌；花比別人多的時間和硬體，打造全台稱羨的演唱會經濟；花比別人多的時間和堅持，打開港灣，讓高雄港真的成為高雄人的高雄港，讓繁榮在港灣實現。這一切都需要有穩重推進、承擔遠見的領導者，而他參與高雄這20年的進步發展，用十年的市政經驗、十年的立委經驗，跟高雄走在進步的道路上，「我，賴瑞隆希望可以承擔下一步的重責大任，邁向下一個黃金十年。」

賴瑞隆說，他出身菜市場，父親是木工、媽媽在市場賣肉粽，沒有人念得出他父母的名字，他就像大家一樣來自平凡的家庭。感謝他生在民主的台灣，不用背景，跟隨著蘇貞昌、陳菊，從國會助理到秘書，再做局長、參選立委，一路走來20多年，為高雄爭取6000億的預算，也得到了公督盟連續19次的優秀立委。

賴瑞隆強調，他一步一腳印，全力以赴、建設高雄、守護高雄，「高雄，不需要唱衰的政治，高雄需要的是團結、穩健，更能凝聚市民力量的市長！而我，賴瑞隆，就是真正穩重、理性，能夠守護高雄的人。」

更多三立新聞網報導

初選若敗會團結？林岱樺喊「團結是結果」：只要制度公平就不會脫黨參選

被問是否脫黨參選？黨內3對手都喊「支持獲勝者」 僅林岱樺未正面回應

細數20年從政經歷 賴瑞隆讚黨內3對手優秀：真正對手是柯志恩

賴瑞隆出席「冠軍之路」包場活動 見證台灣隊勝利

