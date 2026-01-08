國民黨財劃法惹禍！拉高台東財力 陳瑩：帳面數字害慘地方

藍白修正《財劃法》導致台東縣與台北市同列為財力分級第一級。 （示意圖） 圖：張良一 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院主計總處依據新版《財政收支劃分法》試算結果，將台東縣與台北市同列為財力分級第一級，引發地方高度關注。民進黨立委陳瑩今（8）日嚴正指出，這項試算結果正是依照國民黨強行通過的財劃法版本計算而來，完全背離地方實際財政現況。她呼籲，在野黨儘速讓行政院版財劃法付委審查，停止政治操作，避免台東成為制度下的犧牲者。

陳瑩表示，台東在產業結構、人口規模與稅收能力上，長期與台北市存在巨大落差，這是不容否認的基本事實。然而，在新版財劃法的計算方式下，台東卻在帳面上「看起來」與台北同樣富裕，財力分級從第五級直接跳升至第一級，導致未來在各項補助制度中被錯誤歸類，形同對資源不足縣市的變相懲罰，極不合理。

她進一步指出，過去台東縣長饒慶鈴多次獲得五星級縣長評價，關鍵原因之一，正是中央政府透過補助款制度，全力支持台東在教育、交通、醫療、農業等公共政策與基礎建設上的推動。她強調，台東縣政府在饒慶鈴帶領下，財政紀律良好、按期還債，依財劃法修正前規定，並不會因財政表現良好而被調升財力分級。

陳瑩批評，若因國民黨版本思慮不周，導致台東財力分級被錯誤拉高，未來中央補助款勢必提高地方自籌比例，甚至可能遭到縮減，對原本稅基薄弱、資源有限的台東而言，衝擊首當其衝。

她也強調，即便依新版財劃法，台東統籌稅款增加至百億元，與台北市高達1149億元的規模相比，差距仍極其懸殊，兩者在財政自主能力、稅收結構與發展條件上，根本無法相提並論。僅憑帳面數字就將台東與台北列為同一財力分級，不僅失真，更將嚴重衝擊地方長期發展與公共服務量能。

「台東縣與台北市財力級次並列第一，根本是空前絕後的謬論。」陳瑩直言，若台東真的擁有與台北相同的財政能力，從南迴一路規劃捷運到長濱都不是問題，但現實情況正好相反，台東在交通、醫療與公共建設上仍面臨諸多瓶頸，更突顯新版財劃法及財力分級制度的荒謬與不公。

陳瑩最後指出，國民黨所提出並主導通過的財劃法，台東無疑是最大受害者之一。行政院已提出更符合實際財政能力、兼顧區域均衡與弱勢縣市需求的財劃法草案，呼籲立法院儘速排審，讓資源分配回到公平、合理且有效的正軌，避免台東因失真的制度與數字而遭殃。

