國民黨賀高市早苗率自民黨勝選：振興日本經濟成東亞繁榮助力

2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部為贏得眾議院選舉的候選人釘上當選標記。美聯社



日本首相高市早苗率自民黨贏得歷史性勝利，獨占眾院2/3席次。國民黨表示，恭喜高市早苗領軍重回穩定多數，祝福「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮助力。

8日日本眾議院大選，日本首相高市早苗領導的自民黨大獲全勝，不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，拿下352席，等於囊括日本眾議院465席中逾4分之3席次。高市早苗9日凌晨發文表示衷心感謝川普的支持，而川普也發文祝賀高市取得巨大勝利。

廣告 廣告

國民黨昨晚發布聲明指出，恭喜高市早苗首相領軍的自民黨重回眾院穩定多數，祝福高市首相領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

更多太報報導

日眾院改選可以贏更多？自民黨壓倒性勝利 卻因一事讓出14席

高市率自民黨拿下316席 林佳龍指示第一時間電賀

高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關