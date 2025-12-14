國民黨質疑裝修公司標下炸藥採購案 福麥3點聲明：絕非「賴友友」

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君召開記者會，揭露福麥國際室內裝修公司才新增登記項目3個月，就打破老牌專業公司，拿下中科院的1.2億元高熔點炸藥（HMX）採購案。 圖：黃建豪/攝

國民黨質疑，沒有軍事背景的福麥室內裝修公司竟能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案；另有網媒稱，該公司是「賴友友」。對此，福麥公司今（14）日發表3點聲明，並強調，公司負責人及家人都沒有任何政黨背景，絕非「賴友友」；此外，公司並非毫無經驗，已經承接過中科院兩件採購案，其中一件已經履約，另一件也得到美國官方核發的輸出許可證。

國民黨立委馬文君昨表示，國防部長顧立雄對於沒軍事背景的福麥室內裝修公司竟能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，避重就輕。她透露，這筆彈藥將從高雄港上岸，福麥能否具有安全運輸能力，頗值得懷疑，她已排案邀請顧立雄15日交代清楚。

福麥公司3點聲明如下：

一、本公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。

本公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之臺灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。本公司並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司具備實務操作經驗與如期履約之能力。

二、公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，渠等在賴清德總統任內及賴清德總統擔任臺南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

三、臺灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。

本案所涉及之 RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對臺灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相關法律責任。

