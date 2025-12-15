國民黨質疑「炸藥標案」慘翻車！馬英九曾向「馬桶廠商」採購裝甲

即時中心／黃于庭報導

福麥室內裝修公司得標國防部5.9億「RDX海掃更」炸藥原料採購，國民黨立委王鴻薇卻質疑稱，此案重演疫情期間「小吃店進口快篩」，在野更因該公司業主登記項目包含衛浴裝修，戲稱其為「馬桶廠商」。對此，國防部已多次發聲澄清，依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督。近日更有國安人士指出，前總統馬英九時期，也曾向馬桶廠商採購裝甲。

針對近期爭議，國防部日前澄清，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部長顧立雄今（15）早表示，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料要從國外進口的案件，全部都採取公開招標，所有廠商資格就是有合法設立證明、納稅證明、有從事國際貿易，20年來所有火藥原物料案件的進口，沒有任何改變，「沒有任何1家公司量身定做」。

國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）

顧立雄更罕見動怒，強調重點在於廠商一定要有把握，拿到當地政府輸出許可及原廠證明，品質經得起檢驗，才會來交貨、完成履約，讓購案執行成功，「我們需要設立其他門檻嗎？設立一定資本額就會容易履約嗎？去計較公司名字就會讓它能夠履約嗎？」

根據《太報》報導，國安人士肯定民間企業投身國防工業，並以實際行動支持全民防衛韌性；另他也說道，馬英九政府時期就曾向「馬桶商」採購裝甲，如今在野黨為何要抹黑產業國安。

前總統馬英九。（圖／民視新聞資料照）

此外，國安人士進一步說明，衛浴大廠和成（HCG）2013年公開宣布，透過中科院（CSIST）軍品釋商政策，於同年5月28日得標4.15億元軍品裝備訂單，此案便是國防部與中科院攜手，協助民間企業進入國防工業的例證。

對於在野黨近期質疑聲浪不斷，國安人士坦言，一般民眾對於民間企業參與國防工業，心態上似乎都「適應不良」，應更正視相關企業在軍備局等軍事單位支持之下，投入產能、對外採購，使其成為全社會防衛韌性的一員。

