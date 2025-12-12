國民黨質疑「裝修公司」得標5.9億炸藥案...林秉宥酸「沒想到藍營民代對RDX火藥這麼有興趣」

國防部日前辦理「RDX海掃更」火藥原料採購案，決標金額約新台幣5.9億元；得標廠商主要登記為室內裝修公司，引起國民黨對軍品採購專業性與國安風險的質疑。對此，民進黨新北市議員林秉宥昨（11日）酸，「沒想到藍營民代對RDX火藥這麼有興趣」。

針對國防部「RDX海掃更」火藥原料採購案，林秉宥於臉書發文直言，「沒想到藍營民代對RDX火藥這麼有興趣」。他直指，「甲方既然知道這批貨一定是國外買，那麼這麼多專業代理商不出手，而是一家資本額1900萬的裝潢公司出手呢？」

林秉宥嘲諷，該案件光是押標金就要2474萬，履約保證金4123萬，「如果資金來源是銀行具保，請介紹這家銀行給我，謝謝」。他也點出，有網友講到重點，「就是驗收能過就好，幹嘛計較這麼多？」

林秉宥表示，「再大膽推論一下，如果全世界台灣能買到的只有『那一批貨』，而且全世界的軍火商代理商問到的也都是『那一批貨』，但只有一家公司有信心自己能驗收過關，請問這個驗收能否過關的變因在哪裡？」最後，林秉宥直指，「這種事情已經不是第一次，也算是台灣獨有的軍事文化了！」

而這篇貼文也引來網友留言，「對岸不是會想盡辦法阻撓台灣的軍購嗎？之前連潛艦都買不到？這會又是故意鬧大讓標案物無法繞道購買嗎？」「如果假設台灣真的被中國卡到合法管道都拿不到RDX，軍用物資走非法管道歷史上也不是沒有，能夠弄進來比較重要」「台灣官方要買軍火就是特別繞圈子跟麻煩」。

