國民黨質疑1.25兆國防預算要戰爭了？徐國勇：總不能上完廁所才買衛生紙

記者盧素梅／台北報導

民進黨秘書長徐國勇（中)出席「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

總統賴清德日前宣布推出1.25兆國防特別預算，但引來國民黨質疑兩岸要戰爭了嗎？對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日以上廁所為比喻，「你總不能上完廁所才去買衛生紙吧」。他直指，這是「不正當連結」，如果這叫做戰爭來臨，那就代表國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，就是要把台灣送給中國。

民進黨中國部今天上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、中國部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。

會後有媒體詢問，藍營質疑國防特別預算是準備要打仗？徐國勇回應，1.25兆國防預算是分8年，一年大概1600億左右，每年花1600億保衛台灣怎麼會太高？徐國勇強調，「國無兵恆亡」，國家沒有軍隊一定滅亡，保持自我保護能力是必要的，每個人家裡都有鎖，難道就代表小偷必來臨嗎？有人講得更粗魯一點，你總不能上完廁所才去買衛生紙吧？要這樣嗎？還是上廁所前帶衛生紙或是廁所就要準備衛生紙？

徐國勇指出，對於要侵略台灣的境外勢力有些防備，本來就是必須的，就像天冷時媽媽也會叫你穿衣服，難道要冷的半死回來才說冷，去買衣服？這樣已來不及。

徐國勇並指出，1.25兆國防預算除以8年，每年1600億，這非常合理，硬要做成不正當連結，宣布戰爭來臨，就是中了共產黨的計，就是用這個威脅台灣。他說，國共有多少次和談，每次融共就是削弱國民黨自己的實力，強大共產黨的實力，最後結果就是打輸跑來台灣。

徐國勇表示，如果國民黨說這叫做戰爭來臨，那就代表國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，就是要把台灣送給中國。他強調，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，必須保持一定實力，只有備戰才能避戰，這是必然的道理。

