國民黨質疑15％關稅代價 要求賴政府提「完整影響評估」

台美關稅談判結果公布後，政府宣稱成果重大，但交換條件與衝擊細節始終未說清楚。國民黨立法院黨團19日開記者會抨擊，我國投資美國的比例遠高於日本、韓國，恐引發產業與人口外移，質疑這樣的談判結果是否等同掏空台灣？並要求政府提出完整影響評估，送立法院審查。

台美經貿談判確認對等關稅為15％且不再疊加，賴清德總統形容是重大突破，行政院長卓榮泰也稱是全壘打表現。不過國民黨團質疑，政府避談付出的實質代價，今天以「15兆元換關稅，台灣產業命脈怎麼辦？」為題開記者會，直指所謂「台灣模式」已逐漸走向「外移模式」。

國民黨立委王鴻薇指出，我國投資金額表面上與日韓相近，但經濟體量完全不同。日本投資金額占GDP約12.8％，韓國約19.4％，台灣卻高達62.5％，風險完全不可同日而語。她並說，台灣一年國內投資總額約6兆元，對美投資卻高達15兆元，產業空洞化疑慮不容忽視，政府必須避免排擠國內投資，確保就業穩定。

國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，國民黨長期累積的高科技產業成果，如今卻成了民進黨執政下對外談判的籌碼，不僅台積電，連整條高科技產業鏈都可能外移，政府卻將這種結果包裝成好消息，形同把德公移山的代價當成政績。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，政府至少有四個問題必須交代清楚。首先，15兆元投資與擔保的資金來源為何。其次，美方甚至公開目標要移轉台灣40％的半導體供應鏈，這就是實質外移。林沛祥續指，再來，美國半導體獎勵機制僅適用於赴美設廠企業，等同以關稅換產業；最後，台美談判影響層面遠高於當年服貿，政府應比照前例提出完整影響評估，送立法院審查。

國民黨立委賴士葆表示，政府對外宣稱的15％關稅，背後卻是高達2500億美元直接投資，加上2500億美元政府信用保證，相關半導體產業鏈超過2300家可能被迫同步外移，恐導致10多萬名工程人才出走，台灣人口甚至可能減少20萬人。他呼籲，政府若鼓勵企業赴美投資，也應同等重視對台灣本地的投資。

國民黨立委徐欣瑩也指出，新竹地區對此高度焦慮，產業一旦外移，地方未來還能留下什麼，政府不能再避而不談。

