國民黨贏了地方輸了總統？黃暐瀚解析最新民調：2028 決勝點不在經濟，是「反共立場」！
藍白兩黨合計支持度超越綠營卻藏隱憂！黃暐瀚揭關鍵：民眾認為國民黨不反共、沒準備好執政
台灣民意基金會昨天（11月18日）公布最新民調顯示，國民黨政黨支持度從過去半年的20%上下，甚至一度跌破20%，如今回升至25.8%。藍白兩黨合計40.5%，已經超越民進黨的31%。然而，當民調深入詢問民眾對國民黨的八大面向評價時，卻揭露驚人落差：高達67.1%的民眾認為國民黨反共立場不堅定，64.5%質疑清廉度，55.2%不信任執政能力。政治評論員黃暐瀚分析這份民調指出，這些數字反映國民黨面臨「有喜有悲」的矛盾處境，地方選舉或許可以仰賴建設政績，但2028總統大選恐怕會因為「反共信任度」的致命傷而面臨嚴峻考驗。
民進黨的警訊：藍白兩黨支持度超越民進黨
黃暐瀚檢視台灣民意基金會關於「台灣人眼中的中國國民黨」的民調後表示，對國民黨來說這份民調可以說是「有喜有悲」。喜的部分在於，國民黨的政黨支持度確實再度提高了。從過去大概在20上下，黃暐瀚甚至記得「還有20以下過，不是說常常，但是就20上下」，如今提升到25.8%。民眾黨則維持在10到15之間，這次是14.7%。藍白兩黨加起來達到40.5%，已經超越民進黨。
黃暐瀚提到，民進黨以前都大概在35%左右，現在往後退了，退到剩31%。「對藍綠白來講政黨支持度，國民黨已經漸漸追上民進黨，只差6%而已了。」他認為這對民進黨是警訊，對國民黨則是好消息。同一份民調也顯示，賴清德總統的不滿意度從57.8%下降到50.2%，滿意度則上升，黃暐瀚指出這跟美島電子報和TVBS的民調趨勢一致，都呈現「鱷魚嘴巴收攏」的現象。
台灣民意基金會八大指標僅兩項正面 經濟發展與民主人權獲肯定
然而，當民調深入詢問民眾對國民黨各項表現的看法時，情況就不那麼樂觀了。台灣民意基金會針對八個議題詢問受訪者對國民黨的看法，黃暐瀚逐一檢視後發現，只有兩個是正向的。
第一題問「國民黨是不是重視經濟發展的政黨」，有52.6%過半認為是。黃暐瀚解釋，國民黨過去給人家的形象就是，「國民黨模樣就是台灣錢淹腳目、十大建設、經國先生、民主先生李登輝，是不是國民黨，都是。」第二題問有沒有重視民主自由跟人權，也是同意多於不同意，49.5%同意，43.6%不同意。
黃暐瀚說這個叫做「先甘後苦」，好的放前面，接下來幾個可能國民黨的幹部或黨主席就要注意了，「這個民調做出來怎麼會這樣？」他提到，後來國民黨給印象是什麼？「周朝先出現，我講是電影，黑金、地方派系，對不對？」黃暐瀚強調，每一個黨都有給社會的形象跟模樣，民進黨的印象是「那不是要搞台灣共和國嗎，不是要台獨黨綱嗎，不是不要核能嗎，對不對。那民進黨呢，民進黨好像黨內初選殺到見骨，初選後團結勝選。」
過半民眾不認同國民黨值得信賴跟有執政能力
當民調問到「是不是值得人民信賴」時，情況就急轉直下。黃暐瀚指出，這個時候值得信賴的就沒有那麼多了，52.3%不同意國民黨值得人民信賴，信賴國民黨的只有38.7%。他分析，38.7%這種對於題目的看法，同一份民調還高於國民黨的實際支持度25.8%，「只是說他是不是值得信賴的，好，除了說我挺國民黨以外的人，還有多了一點講說他值得信賴38.7%，但你要看壞的，不同意你值得信賴的過半。」
接著問「是不是代表一般老百姓的利益」，53.3%也不同意。黃暐瀚認為，「是不是有能力執政」這一題才是國民黨可能在這幾題當中最嚴肅的兩題之一。他說，民眾並不認為國民黨有能力執政，「國民黨都覺得說兩岸問題我們最可以，經濟民生發展就是叫我來，我們最能帶領台灣走向和平，而且經濟發展賺錢。」可是現在這個民調卻顯示55.2%，比前面幾個還要更高，老百姓認為國民黨根本沒有執政能力。
黃暐瀚直言，「這個跟地方政府無關，2028國民黨現在看起來形勢也沒那麼好。55.2%的人認為我沒有要把執政權交給你，對你沒有信任感，不認為你有執政能力。」
64%民眾認為國民黨不清廉 黑金形象成最憂心議題
民調問到「是不是清廉政黨」時，黃暐瀚認為這可能是最憂心的一題。64.5%認為國民黨並不清廉。他解釋：「你可能可以幫大家賺錢，可是你自己也賺飽飽，這是國民黨給大家的形象，就像國民黨的模樣。」
接下來又是兩岸題了，民調問「認同中國多於認同台灣」，結果過半，剛好過半，50.3%的受訪者認為國民黨認同中國還多於認同台灣。黃暐瀚總結，「所以這個整個黨的形象給人家的感覺就是什麼？就是還沒有準備好執政，而且呢，不堅定反共了。」
反共立場不堅定67.1%居八項指標之冠 黃暐瀚：總統大選關鍵
最後這一題，黃暐瀚說是67%，是最高的一題了。「國民黨有沒有反共立場堅定？沒有，67.1%認為沒有。」他強調，這是11月18日昨天剛出爐火燙燙的民調，八個一打開，只有兩個是正向的，就是重視經濟發展跟重視民主自由人權。「那對於反共立場的部分，是最不被認同的，清廉也不被認同。」
地方選舉看建設政績 總統選舉看兩岸立場才是勝負關鍵
黃暐瀚結論，「問題來了，選地方首長的時候，高雄大峽谷啦，什麼月世界垃圾什麼的，地方選舉縣長，那個會影響。可是選總統，這種反共立場就很重要了。」他認為國民黨可能要注意一下這個問題。
