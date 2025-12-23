國民黨赴監院正式提彈劾 卓榮泰點「今天1事」：才是對國家有幫助的正辦

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨不滿行政院不副署《財劃法》，今（23）早在監察院前召開記者會，正式提出要彈劾行政院長卓榮泰。對此，行政院長卓榮泰稍早回應，今天主持行政院經委會顧問會議，才對國家最有幫助，這才是正辦。

藍白去年惡修財劃法，並聯手否決覆議案，加上憲法法庭遭癱瘓，行政院在總統賴清德支持下，決定不副署財劃法，引起在野批評。藍委羅智強、王鴻薇、白委黃國昌18日於立法院司委會共同提案、移請監察院彈劾卓榮泰。

廣告 廣告

卓榮泰今早在行政院主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議。他會前受訪回應，經發會是行政院最重要的一個經濟政策平臺，邀請顧問、民間、產業、社會界進行最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，努力往國家往好的方向進步。

更多FTNN新聞網報導

北檢昏昏欲睡？告發5大法官涉枉法裁判 黃國昌要府院說明誰教唆關說蔡宗珍

卓揆拍板財劃法不副署！蔣萬安批「惡意杯葛」 曝台北建設將衝擊嚴重

「行政院沒有必須執行的壓力」卓榮泰發言引爆怒火 藍營開炮：賴卓帝制恐把台灣推向「威瑪共和國」危機

