國民黨赴陸交流被抹紅 蕭旭岑：反映主流民意 不能夠退縮

國民黨主席鄭麗文在專訪透露上半年先訪陸、2028年執政後推「兩岸和平框架」，國民黨也訂於2月2日至4日赴陸進行「兩岸交流合作前瞻論壇」。面對民進黨抹紅，副主席蕭旭岑30日表示，兩岸交流確實是台灣的主流民意，且世界強國領袖都紛紛會面大陸國家主席習近平，代表完全符合國際世界潮流趨勢。

鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也提及「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動。

蕭旭岑今表示，看到很多支持者的焦慮，畢竟民進黨抹紅的攻勢太厲害，很多支持者問說，是不是等到重新執政再交流？避免影響到選舉？因此他要分享幾點看法。

蕭旭岑說，第一，兩岸交流確實是台灣的主流民意，過去半年的幾份民調，最高支持兩岸交流溝通的有高達九成，最低也超過7成，所以我們去大陸交流，絕對是符合台灣的主流民意。

蕭旭岑再說，第二，民進黨出那麼多招，甚至以不惜結合媒體操作認知作戰，也就是認為我們去大陸交流會有正面的效應，如果我們去是負面的，他們還需要這麼緊張嗎？就因如此，我們更不能夠退縮，應該要反映主流民意。

蕭旭岑表示，第三，從老百姓的角度出發，無論是防災議題，或者是觀光旅遊，都是反應出台灣民間的真實需求。因此這趟的交流，絕對是能夠對台灣帶來正面的效果，同志及支持者要有信心。

蕭旭岑認為，第四，就算國民黨完全不動，毫無作為，民進黨也是會不斷的抹紅。既然如此，不如勇敢向前，開大門走大路地交流，讓台灣民眾看到國民黨有別於民進黨的決心與能力，這對選舉也會是個加分。

蕭旭岑再說，第五，鄭麗文上任之後，展現了對兩岸交流的決心與勇氣，其實也感染了很多支持國民黨的人。如果她能夠訪問大陸，對兩岸和平穩定以及確立未來兩岸和平的框架，相信會有很重要的突破。第六，從世界各強國的領袖，包含英國、德國、法國，乃至於美國總統川普，都要去大陸訪問見習近平，證明國民黨現在的方向，完全符合國際世界潮流趨勢，也就是「要和不要戰」。

蕭旭岑接著說，最後，網友如果是想不清楚，完全相信民進黨的認知作戰，那就是沒有獨立思考，非常可悲。如果是網軍拿錢辦事，那更是可惡。但無論如何，他們都無法代表絕大多數台灣人，更不是台灣的主流民意。

