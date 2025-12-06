國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯

政治中心／劉宇鈞報導

針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。

黃帝穎發文提到，傅崐萁表示，邀請總統到立法院針對1.25兆元國防特別預算進行國情報告，希望賴清德能夠到立法院有問有答一問一答，但憲法法庭113年憲判字第9號判決已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，傅竟還提出總統詢答的要求，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

廣告 廣告

黃帝穎直言，最荒謬的是，傅崐萁不只是擴權被判決違憲，傅有三大犯罪前科還擔任國會總召，也創世界紀錄。傅違憲後竟還要求總統詢答，更是超越美國法國，堪稱世界最扯！

黃帝穎指出，有關美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式；法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎強調，傅崐萁要求總統到立院國情報告時接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國法國，簡直國際笑話。

更多三立新聞網報導

助理費除罪化「保障權利更辛苦」 傳工會將向韓國瑜陳情

為中天解套？國民黨版「衛星廣播電視法」逕付二讀 竟可溯及既往

藍委推助理費除罪化！律師看傻「鬼才信」：變相加薪60幾萬

陳玉珍推「助理費除罪化」修法付委 傅崐萁喊「進步的法案」

