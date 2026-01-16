國民黨轟天價軍購！ 點名賴清德告訴納稅人：3000多億養哪些綠友友

國民黨臉書發文，質疑民進黨政府1.25兆「天價軍購」究竟要花到哪？（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨今天（16日）在臉書發文，質疑民進黨政府1.25兆「天價軍購」究竟要花到哪？經過在野黨共同強力監督下，國防部終於才鬆口：原來有3000多億竟然和對美軍購無關。

國民黨細數從超思雞蛋弊案、高端疫苗採購爭議，到馬桶商、鞋商承攬國防標案，民進黨政府「黑歷史」重重，令人憂心接下來的3000多億元，又要進入誰的口袋？

國民黨指責民進黨政府始終不願清楚說明軍購預算的去向，只會以「大內宣」聲稱創造4000億元產值；但外界不禁想問：創造的是人民的利益、還是政黨派系的利益？

鑑於民進黨諸多採購弊案和爭議在前，未來會不會又跑出五金雜貨店負責採購軍火？是否又有特定廠商獨攬？背後是否涉及人謀不臧？甚至會不會又拿納稅錢去餵養綠友友？

國民黨批賴政府不依法編列軍人加薪預算，卻拿人民鉅額納稅錢買內容不明的軍火，就像是拿「空白支票」強迫國人付帳，如此視憲政法治、財政紀律如無物的專斷獨裁行徑，簡直就和南韓尹錫悅如出一轍，根本是想遂行「綠色戒嚴」！

國民黨要正告賴清德總統：不要再用認知作戰、抹紅抹黑轉移焦點，要求立刻公開說明1.25兆軍購如何使用，「非對美採購」的巨額預算，又要花到哪裡去？

國民黨強調會全力為人民把關，絕不讓納稅人的血汗錢，變成民進黨的提款機。（張柏仲報導）