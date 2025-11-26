國民黨轟爆賴清德1.25兆軍費：財政失速、自毀國格、玩火自焚

總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，國民黨質疑財政失速、自毀國格、玩火自焚。

國民黨26日發文。（圖／翻攝國民黨臉書）

國民黨臉書26日發文：「史無前例1.25兆國防預算，舉債恐破5000億！賴清德先斬後奏，視監督如無物？賴清德總統今日透過投書華盛頓郵報，宣布將追加編列1.25兆元國防特別預算，規模超過我國年度總預算的三分之一，此項鉅額支出，恐使我國整體舉債規模突破5,000億元，遠遠突破法定的舉債上限。身為中華民國元首，對於如此重大的國家政策，賴清德竟然選擇用投書外國媒體的方式宣布，而不是先向國人報告，也未先向國會說明，更沒有進行具體可行性評估，如此傲慢行徑，根本是藐視民意、無視監督、自毀國格！」

廣告 廣告

賴清德26日宣布追加1.25兆軍費。（圖／中天新聞）

國民黨質疑：「財政失速，債留子孫。經過估算，115年度中央總預算須舉債2992 億，既有兩項特別預算也須舉債1008億，再加上這筆新的國防特別預算，整體舉債規模恐將突破5000億元大關！這不僅遠遠突破法定的舉債上限，嚴重違反財政紀律，更可能對社福、教育及基礎建設產生嚴重排擠效應。賴清德在高喊構築「台灣之盾」的同時，卻未提出任何清晰且可檢驗的資源分配方案，只是將龐大的赤字帳單，一次性轉嫁給下一代，絲毫不顧台灣的財政永續與世代正義！同時，對於動支人民鉅額納稅錢，賴清德也未說明項目細節、未揭露成本效益評估，更未檢視是否又有重複支出或效率低落的環節。國家安全不應成為逃避監督的藉口。」

賴清德26日宣布追加1.25兆軍費。（圖／中天新聞）

國民黨更質疑：「藐視國會，自毀國格。堂堂中華民國元首，面對如此重大的國家政策，竟然『先投書華盛頓郵報，後開國內記者會』！事前未向國人報告、未與國會溝通，卻優先向外媒投書，不僅藐視代表民意及監督的立法院，更讓人質疑台美之間是否已無正式溝通管道？這種自毀國格、自貶身價的行為，絕非正常民主國家應有的表現。」

國民黨更批：「玩火自焚，麻煩製造者。賴清德重提兩國論兩國論，大步邁向台獨，如今又在缺乏溝通，拋出鉅額軍購預算，這無疑是在玩火，將台灣推向兵工廠、火藥庫 的邊緣。誠摯呼籲賴總統：不要成為國際的麻煩製造者！台灣人民期盼的是和平與安定，而不是將國家安全與人民幸福，推到戰爭的懸崖邊上。」

國民黨表示：「面對這筆天價國防預算，國民黨立法院黨團將本於職權，詳實審查特別條例及預算。國家安全不應是逃避監督的藉口，對於「先斬後奏」的傲慢執政，國民黨會全力保障全民知情權與世代公平，確保國防與財政兩者兼顧、均衡前行。」

延伸閱讀

美建議台出資升級菲美軍基地 藍委轟：台灣被當成「盤仔」

政院版財劃法遭藍白封殺 陳其邁提卑微要求：給高雄一個機會

1.25兆軍購竟靠投書曝光！藍委怒轟賴清德：美國比台灣人重要？