國民黨辦元旦升旗 鄭麗文籲朝野放下歧見積極和解

國民黨主席鄭麗文與黨務主管和支持民眾，一起高唱國歌。(圖：國民黨臉書直播)

國民黨主席鄭麗文今天(1)清晨參加完總統府前的中央升旗典禮後，隨即又率領黨務主管在國民黨中央黨部前舉行元旦升旗典禮。鄭麗文致詞時表示，新年新希望，希望我們不要在內部自己找敵人，應停止內鬥，朝野共同努力，放下歧見，為了國家及人民，積極和解，突破憲政僵局，共同推動福國利民政策，讓台灣的民主政治不要倒退，繼續大步邁進。

鄭麗文今天特別圍了一條有國旗圖案的紅圍巾，手裡拿著國旗揮舞，面對支持者，她開心的透露，清晨在接待室碰到立法院韓國瑜院長，韓院長開玩笑說：「主席，你像白雪公主一樣」，笑稱這句話讓她可以快樂一整年，她解嘲說，韓院長當然不是稱讚她的顏值，而是因為當時接待室裡只有她一位女性。在致詞時她重申日前在中常會中所提到的和解概念，希望未來朝野共同努力，能夠放下之前的成見，為了國家，為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，共同推動重要的福國利民政策，讓國會能夠正常運作，讓台灣民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。鄭麗文也不忘再次介紹，國民黨、民眾黨日前共同推出「台灣未來帳戶」，表示希望我們投資未來，不要投資戰爭，更希望能推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能夠順利的運作，而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能夠依法行政，這才是全民之福。

廣告 廣告

雖然今天上午台北市的天氣陰雨，但還是有許多熱情的藍營支持者，參加升旗活動。看到鄭麗文從中央黨部走出來後，群眾也高呼「主席好」、「主席新年快樂」，現場氣氛熱烈。鄭麗文是在去年11月接任國民黨主席，今天也是她首度以國民黨主席的身分出席總統府前的元旦升旗典禮，但由於她和總統賴清德位置相距較遠，所以兩人並沒有太多互動。接著她又率國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、季麟連等黨內一級主管，與立委林德福、羅明才、陳菁徽等人陪同下，一起出席在國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮。與民眾熱情互動合影。