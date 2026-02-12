國民黨農曆年後徵召李四川 不排斥與黃國昌比民調

台北市副市長李四川宣布2月底請辭參選，國民黨確定將在春節後，正式徵召李四川參選新北市長。（圖片來源／台北市政府）

台北市副市長李四川在完成與輝達簽約後，宣布2月底請辭參選，國民黨中央與地方都表態支持，確定將在春節後，正式徵召李四川參選新北市長。

李四川表態為藍營新北市長這局注入強心針，原本黨中央要採取內參式民調決定人選，但由於多方民調顯示，李四川單獨對上綠營立委蘇巧慧，具有壓倒性的優勢。

在新北市長侯友宜的協調下，原有意爭取提名的副市長劉和然表態，由李四川代表國民黨參選新北市長。劉和然強調，他願意、也會全力支持李四川，團結勝選一起為新北拚下去。

廣告 廣告

侯友宜解釋稱，協調結果是綜合了地方的聲音與整體的局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境，「目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。 」

李乾龍藍白民調方式可討論，川伯：依機制誰勝誰選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍強調，過完春節後，將由黨中央提名小組開會討論，他擔任提名小組召集人，完成提名程序後提報中常會通過，將正式徵召李四川代表國民黨參選新北市長。

李乾龍並表示，盼透過「藍白合」贏得新北，雙方過去已有默契，後續將持續協調，形式包括民調等方式皆可討論，目標是推出最具勝算人選，並為2028年重返執政奠定基礎。

國民黨將以民調方式，與民眾黨主席黃國昌進行協調，李四川回應依照機制，誰勝出誰選。（圖片來源／民眾黨）

針對藍白合推人選，李四川則回應說，國民黨如果提名，他並不排斥與民眾黨主席黃國昌再做民調決定人選，都尊重黨中央的安排。

李四川表示，會與黃國昌進行「君子之爭」，依照機制，誰勝出就代表去參選新北市長，黃本來日前曾表示要會面，李則表示，等到決定後再向他請益。

「只要對台灣民眾有益，政治人物都該全力以赴去做。」李四川接著指出，政黨當然有競爭，但最重要是讓民眾安居樂業，對市民有利都必須要執行。

與蘇巧慧君子之爭，政績就是最好的宣傳

對於可能競爭的蘇巧慧，李四川則稱，如果最後是他們兩位屏東人選舉，一定會是「君子之爭」，同時，政績就是最好的宣傳。

曾歷任高雄市、新北市、台北市三都副市長的李四川，擁有堅強的施政團隊，他也向新北市民呼籲，要選很強的施政團隊，而不是很強的選舉團隊。

李四川透露，過去的老長官、立法院長韓國瑜也是相當的鼓勵，選舉是一條相當辛苦的路，會順勢往前做，現在他還是副市長，選舉事務會3月以後再來談。

輝達台灣總部落地台北成大利多，市長蔣萬安與副市長李四川為重要推手，年底選舉可望組成「萬川連線」。（圖片來源／台北市政府）

李四川進一步表示，太太還是「反對到底」，因為不喜歡台灣的選舉風氣，他是默默做事的人，「我也是瞞了她很多，很對不起她。」

農曆年思考雙北建設，輝達6月開工5年內完成

李四川強調，投入新北市長選舉，主要是因為有好幾份民調、新北市支持，在此氛圍表態，願意付出為新北市建設。

「在農曆年後，就會來好好思考，」李四川稱，不管北市、新北，雙北還有什麼可以更好的所有建設。

李四川並提及，台北市政府與輝達完成簽約，可以投資400億產值，施工到完成可創造1萬個就業機會。

「輝達1期依目前進度，順利可於6月來開工。」李四川進一步表示，輝達預定在5年興建完成。此外，有關北士科未來交通問題，也是北市府關注重點。

川伯也表示，市府已規劃捷運、雙北動線連結社子島與蘆洲的「蘆社大橋」，以避免如內湖的交通問題。

李四川並提及，任台北市副市長期間，協助市長蔣萬安施政，從大巨蛋第一年就能夠進行棒球賽、演唱會經濟、公館圓環拆除減少51%交通事故等。

(原始連結)





更多信傳媒報導

打瘦瘦針後月經變少正常嗎？中醫師提醒：出現「3種情況」要警覺

民調》逾7成民眾盼立法院盡速通過台美關稅協議 民進黨籲：國會不要搞破壞

火蛇年市值暴漲10強股票 台積電市值暴增20兆 郭台銘身價暴增818億元

