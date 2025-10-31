國民黨迎新黨魁 全代會藍天再現

國民黨十一月一日召開第二十二屆第一次全代會，介紹本次主軸「努力進前、藍天再現」及主視覺。 （國民黨文傳會提供，中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨十一月一日召開第二十二屆第一次全代會，新任黨主席鄭麗文將率全體第二十二屆黨代表宣誓就職。國民黨三十一日舉行會前記者會，介紹全代會主軸「努力進前、藍天再現」及主視覺。

國民黨發言人楊智伃表示，這次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

國政基金會副執行長凌濤指出，四年前他接任國民黨文傳會主委時才三十一歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健路線，也堅定要走親美友日和陸方向。這次全代會的主持人群包括自己與楊智伃、台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。

在大會流程方面，凌濤表示，在播放開幕影片後，隨即進行現任黨主席朱立倫及新任黨主席鄭麗文交接儀式。包括前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣及立法院長韓國瑜都將與會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，這次全代會一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓中華民國更好。

對黨務人事，鄭麗文表示，所有縣市黨部的主委等她上任後再公布較恰當，現在大致底定，順利的話週一上班就會公布。