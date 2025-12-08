國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，黨中央收集地方意見，黨團也有自主性，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。

陳玉珍所提出「立法院組織法修正草案」修法重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。相關草案5日已付委審查。

不過，牛煦庭上午受訪表示，黨中央收集地方意見，黨團也有自主性，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。

