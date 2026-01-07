國民黨送暖！獲頒實踐一等獎章 蔡正元：這是我的「諾貝爾和平獎」

國民黨中常會今（7日）頒發「實踐一等獎章」給前立委蔡正元，感謝他多年來對黨的付出，蔡正元表示，這份榮譽就像是他這輩子的諾貝爾和平獎，他期待國民黨能重返執政，拯救台灣免於烏克蘭的危機。

鄭麗文頒 「實踐一等獎章」給蔡正元（攝自中天新聞）

蔡正元因「三中案」被高等法院依業務侵占罪判刑3年6月確定，接下來必須入獄服刑，選在這個時候，國民黨中央送上溫暖，在中常會上由黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。據了解，鄭麗文在得知蔡正元官司定讞後恐難逃牢獄之災，主動要求黨務主管研擬，在黨章規範內頒發獎章予以勉勵，並感謝蔡對黨的貢獻。

蔡正元獲獎時表示，這是我一輩子的諾貝爾和平獎，我只剩下人生最後一個期待，我希望在有生之年能看到中國國民黨再執政一次，再執政不是為了個人獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於烏克蘭的危機，如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭，國民黨重新執政，是挽救台灣人民，挽救台灣命運，惟一的出路跟方法。

蔡正元在國民黨中常會中獲頒 「實踐一等獎章」（攝自中天新聞）

蔡正元表示，律師曾向他提及是否申請再審，不過我知道，當有人刻意要編造事情來打壓你的時候，你獲得再審的機會事實上是非常非常地渺茫，所以我不帶任何特別的期待。因為當政治要打壓你，當政治要控制司法，這是我們台灣的悲哀。我個人坦然面對。

至於是否已經收到「執行通知」，蔡正元則表示還沒有。

