國民黨這縣市恐失守？小笠原欣幸曝關鍵效應 藍青年軍認了：還是需要協調

日本學者小笠原欣幸分析艾普羅新竹縣長選舉民調，認為民進黨竹北市長鄭朝方「民調表現比預期好」，主要是得益於新竹科學園區（竹科）的外溢效應，這才能在與新竹副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘等3位國民黨人選的對決中占上風；國民黨青年軍賴苡任指出，新竹縣出戰人選還需要協調，但鄭朝方實際上並沒有這麼強，認為小笠原欣幸提出的竹科外溢效應，沒有到這麼大。

小笠原欣幸指出，這項由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行的民調，公布了三位國民黨潛在候選人與他們的假想對手——民進黨鄭朝方的支持率對比；其中鄭朝方無論是對決陳見賢、徐欣瑩還是林思銘都略勝一籌。

「期待對新竹縣傳統地方政治結構發生變化」，小笠原欣幸指出，竹北市人口快速增長的「竹科外溢效應」可能是鄭朝方在民調中領先、表現比預期好的關鍵。不過小笠原欣幸也強調，這只是明（2026）年縣長選舉的首次民調，在未來支持率尚不明朗的情況下，無需過度解讀。

對此賴苡任在《週末大爆卦》節目中表示，因為鄭朝方沒有帶職參選的問題，因此只需要決定要選新竹縣還是新竹市，賴苡任補充，自己得到的地方消息是，無論鄭朝方怎麼決定，民進黨應該都會派他出戰。

至於國民黨的3位人選，賴苡任分析，在地經營多年的徐欣瑩不僅過去具國民黨籍、甚至曾是副總統候選人，知名度相對較高；任藍營黨部主委，過去則是正副議長、副縣長的陳見賢，則有非常強勁的陸戰實力；透過大罷免拉抬知名度的林思銘，也成功讓更多選民認識自己。

賴苡任直言，新竹縣整體看來「還是需要協調」，或是將透過民調決定，不過國民黨是否會在這一仗輸給鄭朝方？賴苡任坦言，畢竟是要整個新竹縣的民調，鄭朝方「並沒有這麼強」，至於小笠原欣幸所謂的竹科園區的外溢效應，賴苡任也分析「沒有這麼大」。

