國民黨通過兩黨協商小組 藍點名4縣市協商最強人選

國民黨組發會主委李哲華。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026大選接近，國民黨中常會今（24日）通過成立「兩黨協商工作小組」，將與民眾黨共同協商選舉布局。國民黨組發會主委李哲華表示，未來包括：新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市將依據藍白各自的工作進程，循序漸進討論如何實質合作，產生最能勝選的候選人。

國民黨中常會下午通過中央提名審核委員會兩黨協商工作小組案，由國民黨副主席兼秘書長李乾龍擔任召集人，其中委員包含國民黨政策委員會執行長傅崐萁、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及需與民眾黨協商的縣市主委。

國民黨主席鄭麗文表示，國民黨會積極推動藍白合作，對於相關提名作業，未來也會按照制度，正式在國民黨中常會上宣布通過，尋求黨內正式的民主決策程序，確立所有相關的遊戲規則，務必公開、公平、公正。

鄭麗文表明，「明年2026年大選一定要合作勝選，要保護台灣穩定政局，邁向2028的政黨輪替。」

李哲華會後補充，他前天才跟民眾黨秘書長周榆修通過電話，雙方過去建立默契，兩黨之間有任何有關選務的重大事項會互相溝通先討論，周榆修前天有提到，今天民眾黨會徵召張啓楷參選嘉義市長，這部分本來就羅列在藍白合作的縣市之內。



李哲華表示，他也向周榆修說明，國民黨中常今天也會將通過兩黨工作協商小組，之後與民眾黨合作部分，包括：禮讓新竹市長高虹安連任，未來宜蘭縣、嘉義市、新北市等，可以循序漸進，依兩黨各自的工作進程來談實質上如何合作，產生最有勝算的候選人。

但國民黨前發言人何志勇已宣布要爭取參選新竹市長。李哲華表示，在確定高虹安無罪之後，國民黨中央也定調說以禮讓現任為原則，他也跟何志勇通過電話，表達黨中央的立場，國民黨新竹市黨部主委王志豪，也有私底下跟何志勇溝通過。

