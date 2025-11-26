國民黨通過六都等縣市長提名辦法！最快12月中旬有首波名單

國民黨副祕書長、組發會主委李哲華（右）與發言人江怡臻（左）於26日中常會後出面受訪。（陳薏云攝）

2026九合一選舉將登場，國民黨中常會於26日通過「115 年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，其中明訂「本黨縣市長擬競選連任者，得經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定徵召。」

黨主席鄭麗文今於常會表示，藍白會順利成功，感受到民眾黨善意，民眾黨主席黃國昌希望能在智庫對接，明年因為是地方選舉，所以地方重大議題希望兩黨開始對接，民眾黨指派的智庫執行長賴香伶，就有跟國民黨聯繫。

鄭麗文說，由於12月2日國民黨智庫才會改選董事會，她也先委派前國健署長邱淑媞代表國民黨跟賴香伶對接，希望相關合作事宜可以積極推動。

至於2026藍白提名機制，鄭麗文說，在通過選舉辦法後，會成立中央提名審核委員會以及成立兩黨工作小組，根據不同縣市提名跟民眾黨討論。今天縣市長提名辦法通過後，就會跟民眾黨進行相關作業。

常會中通過「115 年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，包括「本黨縣市長擬競選連任者，得經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定徵召」；「有二名(含)以上適當人選之直轄市、縣市，經中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送請中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定」

辦法也規定，「本黨與台灣民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為 目標，由中央提名審核委員會成立『兩黨協商工作小組』研

訂策略處理之。」

組發會主委李哲華補充，已與民眾黨祕書長周榆修溝通，今天通過的提名辦法，是針對選情單純的縣市先行進行提名作業，至於藍白要合作的提名縣市，兩黨工作協商小組由自己跟文傳會主委吳宗憲擔任窗口，未來會跟民眾黨進行對口溝通，來盤點需要競合的縣市，建立機制，至於是哪些縣市，目前還沒確定，等確定後，協商小組成員也會確定，現階段還在政策合作以及智庫對接作業。

李哲華指出，今天提名辦法過了之後，針對單純的縣市部分，如連任縣市，或是黨內單一人參選的縣市，協調小組就可以進行徵詢動作，快的話就提報給中央提名審核委員會，討論之後沒有問題，12月中旬就有第一波提名可以完成。

李哲華也說，至於較複雜縣市如2位有實力人選表態參選，就會請協調小組先協調，若協調不成，就回歸到公職人員選舉提名辦法處理，至於最後是全民調或其他形式，再與參選人協調討論。

