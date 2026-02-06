國民黨通過提名張嘉郡 2026雲林縣長對決劉建國

國民黨雲林縣黨部通過提名立委張嘉郡參選2026雲林縣長。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026雲林縣長確定由民進黨立委劉建國對決國民黨立委張嘉郡。國民黨雲林縣黨部今（6日）日通過提名張嘉郡參選下一屆雲林縣長，預計3月送國民黨中常會正式提名。張嘉郡表示，她感謝雲林縣國民黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴帶領國民黨選將，並串連友黨一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡表示，雲林縣長張麗善過去7年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡。而她過去2年在立法院也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常瞭解雲林過去7年的施政方向，未來會在張麗善奠定的基礎之上持續加速前進。

張嘉郡表示，她會持續勤走基層、傾聽民意，瞭解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

