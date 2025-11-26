國民黨通過縣市長提名辦法 設工作小組與民眾黨協商

（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨今天通過縣市長提名特別辦法，組發會主委李哲華表示，今天通過的提名辦法，最主要是針對選情單純的縣市，能夠先進行提名；至於藍白合作的縣市，在提名辦法中成立兩黨協商工作小組，未來會與民眾黨協商、建立機制。

為備戰2026年地方選戰，國民黨今天召開中常會，通過民國115年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，成立中央提名協調小組，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式暨人選。為因應藍白合，辦法中特別規定，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理之。

李哲華在中常會後表示，今天通過的提名辦法，最主要是針對選情單純的縣市，先進行提名作業，至於藍白合作的縣市，在提名辦法中成立兩黨協商工作小組，未來會跟民眾黨對口溝通，盤點需要藍白合作、競合的縣市，會再就此部分建立機制，待雙方協商時再做處理。

至於是否已確定藍白合的縣市，李哲華回應，還沒有，民眾黨主席黃國昌希望先就政策合作的部分，進行對口，兩黨智庫已建立對接窗口，至於明年選舉合作，雙方還未進行深入溝通與盤點。

談到兩黨工作協商小組成員，李哲華指出，日前黨主席鄭麗文指派他與文傳會主委吳宗憲擔任窗口，未來兩黨工作協商小組，他與吳宗憲會是固定成員，未來也會就雙方合作的縣市，依據不同縣市納入不同成員，一起協商討論。

李哲華說明，提名辦法通過後，就可以針對單純的縣市，進行相關徵詢工作，沒問題的話明年1、2月中旬就可以完成第一波提名。

鄭麗文在中常會上提到，民眾黨主席黃國昌希望兩黨智庫進行對接，因此雙方未來會在很多政策領域進行合作，尤其明年是地方選舉，有很多地方發展、社會福利、民生建設政策可以對接。

鄭麗文表示，因此在與黃國昌會面後，民眾黨已指派智庫負責人與國民黨聯繫，雖然國民黨智庫12月2日才改選董事會，但她已經委派國民黨智庫董事邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶對接，雙方已就合作事項做了許多討論。

此外，中常會也通過中央提名審核委員會名單，召集人為國民黨副主席兼秘書長李乾龍，成員包括國民黨副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及前國民黨秘書長曾永權與前海基會董事長林中森、前立委蔡鈴蘭、吳志揚、林政則等人。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1141126