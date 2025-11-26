國民黨通過縣市長提名辦法 12月中旬首波名單出爐

國民黨中常會通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，針對2026九合一選舉的提名機制做出規範。辦法明訂現任縣市長若要競選連任，可經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定徵召。

國民黨組發會主委李哲華和發言人江怡臻。（圖／中天新聞）

黨主席鄭麗文在常會中表示，藍白會談順利成功，感受到民眾黨的善意。民眾黨主席黃國昌希望能在智庫層面進行對接，由於明年是地方選舉，兩黨將針對地方重大議題開始對接。民眾黨指派智庫執行長賴香伶與國民黨聯繫相關事宜。

廣告 廣告

鄭麗文說明，國民黨智庫將於12月2日改選董事會，她先委派前國健署長邱淑媞代表國民黨與賴香伶對接，希望相關合作事宜可以積極推動。關於2026藍白提名機制，鄭麗文指出，在通過選舉辦法後，將成立中央提名審核委員會以及兩黨工作小組，根據不同縣市提名情況與民眾黨討論。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

此次通過的提名辦法規定，若有兩名以上適當人選的直轄市或縣市，將經中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送請中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定。辦法也明訂，國民黨與台灣民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理。

組發會主委李哲華補充，已與民眾黨祕書長周榆修溝通，通過的提名辦法是針對選情單純的縣市先行進行提名作業。至於藍白要合作的提名縣市，兩黨工作協商小組由他與文傳會主委吳宗憲擔任窗口，未來會與民眾黨進行對口溝通，盤點需要競合的縣市並建立機制。李哲華表示，目前還未確定是哪些縣市，等確定後協商小組成員也會確定，現階段還在政策合作以及智庫對接作業。

國民黨中常會通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」。（資料照／中天新聞網）

李哲華指出，提名辦法通過後，針對單純的縣市部分，如連任縣市或黨內單一人參選的縣市，協調小組就可以進行徵詢動作，快的話就提報給中央提名審核委員會，討論之後沒有問題，12月中旬就有第一波提名可以完成。至於較複雜縣市如有兩位有實力人選表態參選，就會請協調小組先協調，若協調不成，就回歸到公職人員選舉提名辦法處理，至於最後是全民調或其他形式，再與參選人協調討論。

延伸閱讀

影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意

對上蔣萬安誰有勝算？泛綠潛在人選 王世堅差距最小仍輸近2成

白營喊北市議員「4＋2」全壘打 戴錫欽重申單獨過半：各自努力