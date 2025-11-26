國民黨通過縣市長選舉提名辦法 藍白共同盤點競合縣市

為迎戰2026年地方選舉，國民黨今天(26日)通過直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，其中包括將成立和民眾黨溝通的「兩黨協商工作小組」。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，雙方將盤點需要合作且有競合的縣市，至於如何建立機制，將待未來協商處理。另外，國民黨最快可望在12月中旬針對具優勢的選區完成首波提名。

繼民進黨啟動明年縣市長提名作業後，國民黨也在26日中常會正式宣布通過「2026年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，鄭麗文指派國民黨副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及中評會主席團主席曾永權、林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚籌組「中央提名審核委員會」，由李乾龍擔任召集人，負責審核建議輔選方式及人選後，報請中常會核定。

根據辦法，黨主席指派副主席、組發會與縣市黨部主委等組成「中央提名協調小組」，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式及人選。藍營縣市長擬競選連任者，得經「中央提名審核委員會」審議後，報中常會核定徵召。若有2人以上角逐縣市首長，經「中央提名協調小組」徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，報「中央提名審核委員會」審議後，報中常會核定。假使經協調無法產生提名人選時，依據「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定辦理。

此外，為鼓勵長期經營艱困選區，2022年參選該縣市首長得票率高於35%者，得經「中央提名審核委員會」審議後，報中常會核定徵召。

辦法也明定「藍白合作」機制，指因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由「中央提名審核委員會」成立「兩黨協商工作小組」研定策略。

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華在中常會後受訪表示，今天通過提名辦法，最主要是鎖定具優勢的單純選區，讓國民黨先進行提名作業，預估最快在12月中旬將完成首波提名，這部分也已事先跟民眾黨溝通。他並指出，藍、白未來會盤點雙方要合作競合的縣市，至於如何建立機制，將待未來協商處理。(編輯：宋皖媛)